Конституционная ассамблея Венесуэлы легализовала бизнес по обмену валюты

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Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы в четверг единогласно проголосовала за легализацию бизнеса по обмену валюты в стране, который до этого осуществлялся под контролем государства, пишет El Universal .

По данным прессы, председатель КА Дьосдадо Кабельо в конце заседания сообщил о принятии «проекта конституционного декрета об отмене режима незаконного обмена валюты». «Благодаря этому закону, возможно, экономическая катастрофа будет преодолена, а все (полученные) инвестиции будут направлены на социальные программы правительства», — отметил глава Конституционной ассамблеи.

Ранее в четверг вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами сообщил, что целью данного преобразования является предоставление физическим и юридическим лицам возможности «проводить свою (экономическую) деятельность в законном порядке». «Это предложение направлено на поддержку функционирования всего национального механизма обмена (валюты) для пресечения и преодоления криминальных действий экономической войны, которые нанесли огромный ущерб нашей экономике», — добавил он.

Однако данный закон не поясняет, вносит он послабления или полностью отменяет постановление 2003 года, согласно которому в Венесуэле существует контроль за валютными операциями, передает ТАСС. Постановление подразумевает, что все операции с иностранной валютой происходят под надзором государства, а на граждан накладывается ряд ограничений по ее использованию.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно последним прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1 000 000 процентов к концу года.

В последние годы Боливарианская Республика переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров первой необходимости и лекарств, голодом. Согласно последним оценкам Национальной ассамблеи Венесуэлы, в мае инфляция составила более 24 500% в годовом исчислении. Официальные данные о росте потребительских цен в стране не публикуются уже длительное время. Также правительство с 2015 года держит в секрете официальные данные об инфляции.

Официальный курс обмена валюты в стране был доступен в последнее время лишь госкорпорациям. Также действует электронная обменная площадка, на которую допущены остальные импортеры и физические лица, выезжающие за границу, а основным для подавляющего большинства населения страны являлся «неофициальный» курс.

Авторитарная политика президента страны Николаса Мадуро лишь усилила рецессию и гиперинфляцию. В прошлом году сотни тысяч граждан Венесуэлы покинули страну, спасаясь от голода и репрессий. Венесуэльские силовики подозреваются в убийстве сотен людей во время подавления протестов.

С ноября 2017 года Венесуэла находится в режиме хронического дефолта по внешнему долгу, размер которого достиг 142 млрд долларов, что в 14 раз превышает золотовалютные резервы страны.

«Нам угрожает империализм, мы готовы к тому, чтобы быть свободными, никто и ничто нас не остановит», — заявлял при этом президент Мадуро. Власти страны «социализма XXI века» обвиняют в экономических трудностях мировой империализм, которым дирижирует «правительство США» и «вассальные по отношению к нему» латиноамериканские страны, включая Колумбию и Бразилию.

NEWSru.com