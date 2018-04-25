Конституционный суд Грузии отменил административное наказание за употребление марихуаны

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Коллегия Конституционного суда Грузии удовлетворила иск лидеров оппозиционной партии «Новый политический центр — Гирчи» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили и отменила административное наказание за употребление марихуаны без назначения врача. Сообщение об этом размещено в понедельник на сайте суда.

«Суд удовлетворил иск, посчитав, что штраф за потребление марихуаны противоречит статье Конституции Грузии, которая гласит, что у всех есть право на свободное развитие личности. Установление ответственности за употребление марихуаны соответствует Конституции в том случае, если конкретные действия лица, употребляющего марихуану, создает угрозу другим лицам», — говорится в сообщении.

Конституционный суд, согласно иску Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, посчитал обоснованным привлечение человека к ответственности в случае употребления марихуаны в общественных местах, особенно в образовательных учреждениях, и в присутствии несовершеннолетних лиц.

В ноябре 2017 года Конституционный суд постановил, что употребление марихуаны не является уголовным преступлением и не повышает угрозу совершения преступных действий и нарушения общественного порядка, передает ТАСС. Суд удовлетворил иск Джапаридзе, пояснив, что человек сам вправе определять форму своего досуга, а запрет на употребление легких наркотиков будет ущемлять свободу личности.

При этом представители грузинской Фемиды частично согласились с доводом сторонников запрета о том, что употребление марихуаны содействует обороту этого наркотика, однако вред от использования «травки» в индивидуальном порядке столь мал в плане формирования рынка наркотиков, что им можно пренебречь.

По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. При этом самым распространенным веществом является марихуана — ее употребляет 63,9% принимающих наркотики, отмечал ранее «Интерфакс».

NEWSru.com