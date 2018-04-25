Конституционный суд Литвы запретил проводить референдум в два дня с перерывом

🔊 Воспроизвести

Конституционный суд (КС) Литвы постановил, что референдум о двойном гражданстве не может проходить два дня с двухнедельным перерывом.

Суд пояснил, что референдум может быть проведен только в один день. Сейм планировал провести референдум 12 и 26 мая, вместе с первым и вторым турами президентских выборов.

На референдуме планируется вынести вопрос, согласны ли граждане страны разрешить двойное гражданство лицам, уехавшим на жительство в страны, соответствующие «критериям евроатлантической интеграции». Конкретные страны намечается установить законом.

Сейчас двойное гражданство не разрешено эмигрантам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство новой страны проживания.

Ранее КС указал, что это положение можно изменить только путем референдума

За разъяснением в КС обратился сейм, так как возникли сомнения, не нарушает ли перерыв принцип равноправия лиц.

Сторонники референдума с перерывом говорят, что это поможет повысить явку. Критики говорят, что такое голосование не позволит должным образом оценить волю народа, кроме того, лица, которые будут голосовать во второй день референдума спустя две недели смогут получить больше информации о референдуме.

BNS