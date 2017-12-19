Конституционный суд Литвы объявит вывод по действиям К. Пукаса

Во вторник Конституционный суд (КС) Литвы объявит вывод по делу об импичменте обвиняемого в сексуальных домогательствах Кястутиса Пукаса.

От КС зависит, будет ли продолжена процедура импичмента в отношении К. Пукаса.

КС должен представить заключение о том, противоречат ли Конституции действия парламентария, указанные в заключении специальной комиссии сейма по расследованию.

Если КС приходит к выводу, что конкретные действия лица, в отношении которого начат импичмент, противоречат Конституции, то сейм голосует по вопросу лишения его депутатского мандата.

Для лишения депутатского мандата за соответствующее решение должны проголосовать 85 парламентариев.

Сейм еще в мае обратился в КС за заключением относительно действий К. Пукаса , однако процесс до сих пор не мог начаться из-за длительной болезни парламентария.

Спецкомиссия сейма констатировала, что К. Пукас дискредитировал своим неэтичным поведением авторитет государства и сейма, поскольку при общении со своей помощницей и девушками, претендовавшими на работу секретаря-помощницы действиями, словами, невербальным языком тела унижал достоинство кандидаток, дискриминировал их по социальному положению.

Пятого декабря литовский парламент во вторник лишил правовой неприкосновенности парламентария Кястутиса Пукаса, чтобы прокуроры могли предъявить ему подозрения в сексуальных домогательствах и нарушении правил хранения оружия.

BNS

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