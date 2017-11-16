Конституционный суд Литвы приступил к рассмотрению дела об импичменте К. Пукасу без его участия

Конституционный суд (КС) Литвы в четверг на закрытом заседании постановил приступить к рассмотрению дела об импичменте обвиняемого в сексуальных домогательствах Кястутиса Пукаса без участия самого парламентария.

К. Пукас предоставил справку о нетрудоспособности, в суде его представляют защитники, информировала журналистов пресс-атташе КС Гедре Максимайтите.

В заседании также участвуют возглавлявшая комиссию по импичменту К. Пукасу в сейме парламентарий Довиле Шакалене и сотрудники бюро комиссии.

На закрытом заседании свои объяснения предоставят и вероятно пострадавшие от домогательств К. Пукаса свидетельницы.

После начала процесса импичмента К. Пукасу в сейме КС должен представить заключение о том, противоречат ли Конституции действия парламентария, указанные в заключении специальной комиссии сейма по расследованию.

Сейм еще в мае обратился в КС за заключением относительно действий К. Пукаса, однако процесс до сих пор не мог начаться из-за длительной болезни парламентария.

Из-за его болезни пробуксовывало и рассмотрение в сейме просьбы генпрокурора Эвалдаса Пашилиса лишить К. Пукаса депутатской неприкосновенности в связи с вероятными сексуальными домогательствами и нарушением правил хранения оружия.

Прокуроры утверждают, что свидетельствах четырех потерпевших и полученные в ходе досудебного расследования данные позволяют с полным основанием полагать, что в январе – феврале этого года К. Пукас мог сексуально домогаться зависимых по службе и не только по службе лиц.

К. Пукас избран в сейм по списку партии “Порядок и справедливость” в многомандатном округе. Он утверждает, что с ним расправились политические оппоненты из-за его взглядов.

BNS

Метки: Литва