Конституционный суд Литвы приступит к рассмотрению дела об импичменте парламентарию М. Бастису

Конституционный суд (КС) Литвы во вторник на открытом заседании приступит к рассмотрению дела об импичменте члену сейма Миндаугасу Бастису.

Комиссия по импичменту в своем заключении отмечает, что М. Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, “нечестно предоставлял” Департаменту госбезопасности (ДГБ) и парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) “различающиеся показания и объяснения относительно того, знал ли он о работе П. Воейко в КГБ”, посредничал при организации непубличных встреч представителей “Росатома” в руководителями органов государственной власти Литвы.

На заседание КС приглашается М. Бастис, а также члены сейма: председатель КНБО Витаутас Бакас, член Комиссии по импичменту М. Бастису Стасис Шядбарас, директор Департамента права канцелярии парламента Андрюс Кабишайтис, советники Отдела публичного права Департамента права Паулюс Вяршякис и Светлана Замара, заведующий бюро КНБО Виталиюс Дмитриевас, советники Секретариата по делам комиссий канцелярии сейма Эрика Микалаюнене и Вита Мисюнене, свидетель – представитель Департамента госбезопасности Альгирдас Бложе.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

М. Бастис отрицает обвинения и называет импичмент политической расправой, а проведенное Комиссией по импичменту расследование – тенденциозным. Член сейма подчеркивает, что присягу не нарушал.

BNS

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