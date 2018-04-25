Конституционный суд Литвы рассмотрит дело геев, заключивших брак за границей

🔊 Воспроизвести

В четверг Конституционный суд (КС) Литвы проведет публичное заседание по делу о правах лиц, заключивших однополый брак за границей, в Литве.

Суд решит, обоснованно ли не выдается разрешение на временное жительство супругу того же пола, заключившему брак за границей.

На заседание приглашаются представители Главного административного суда Литвы (ГАСЛ), сейма, директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

В Конституционный суд обратился Главный административный суд Литвы. Он рассматривает дело, в котором иностранец, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании три года назад, обжалует решение Департамента миграции не выдавать ему разрешение на проживание в стране.

BNS