Конституционный суд развеял сомнения

Расширение возможности двойного гражданства в Литве возможно только путем внесения изменений в Конституцию через референдум, заявил Конституционный суд (КС).

«Согласно Конституции Литвы, если на референдуме не внести изменения в Конституцию, Сейм не сможет установить законом, что граждане Литвы, покинувшие страну после восстановления независимости, могут быть одновременно гражданами Литвы и другого государства», – заявил глава КС Дайнюс Жалимас.

В Конституции говорится, что за исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

«Я думаю, что ни для кого это не было сюрпризом, действительно все знали, по сути, этот ответ и раньше, что только путем референдума можно закрепить такое конституционное положение, которое запросил заявитель (Сейм)», – сказал глава КС.

«КС еще в 2013 году заявил, что нельзя установить такое общее разрешение, которое позволит быть гражданином другой страны и гражданином Литвы, поскольку это ведет к широко распространенному явлению (двойного гражданства), а не раз было заявлено, что регулирование не может быть таким, чтобы создавать предпосылки для множественного гражданства как широко распространенного явления», – аргументировал Д. Жалимас.

В разъяснении КС также говорится, что если Сейм решит изменить Конституцию и расширить институт двойного гражданства, то это можно сделать с сохранением евроатлантического направления – то есть разрешить двойное гражданство литовцам, уехавшим в страны ЕС и НАТО.

Д. Жалимас отметил, что КС не оценивал таких аргументов Сейма, как рост эмиграции после вступления Литвы в ЕС, увеличение количества смешанных браков, поскольку суд оценивает только соответствие правовых актов Конституции, а не «возникающие социально-экономические условия».

«Это ответственность политиков, учитывая социальные, демографические изменения, принимать те или иные решения. Суд является судебным, а не политическим органом, он учитывал правовые аргументы», – сказал Д. Жалимас.

Комментируя ситуацию о том, что сейчас уже около 25 тыс. лиц обладает гражданством Литвы и других стран, председатель ЕК отметил, что «25 тысяч сейчас составляют менее одного процента, 0,74% всех граждан Литвы».

Конституционный суд развеял сомнения в том, что единственным путем узаконить двойное гражданство является референдум, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, реагируя на решение КС.

«КС сегодня развеял сомнения и однозначно ответил на вопрос, который вызвал множество дискуссий в обществе. Сейчас совершенно ясно, что единственным путем для разрешения проблемы двойного гражданства является изменение Конституции путем референдума», – заявила Д. Грибаускайте.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, Дайнюс Жалимас, двойное гражданство, Конституции Литвы, Конституционный Суд