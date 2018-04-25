«Контрабандисты»  на выдумку хитры

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Наравне с пограничниками службу, несут и четвероногие бойцы. Они ищут наркотики и взрывчатку, преследуют нарушителей границы и обнаруживают нелегалов.

Спрятанные сигареты в капотах, колесах, под кабинами, сиденьями, в топливном баке или в двойном дне — теперь примитивный способ нелегального перевоза. Если у пограничников появляются подозрения, то табачные изделия неминуемо обнаружат. Иногда — с помощью обученных собак и специального оборудования с видеокамерой.

Невиданный способ контрабанды: таможенники обнаружили сигареты под собаками, которых везли на выставку. Сотрудники таможенных служб больше привыкли к ситуациям, когда их четвероногие питомцы обнаруживают контрабанду сигарет или наркотиков. Однако на минувшей неделе на Лаворишкском дорожном посту таможенники столкнулись с попыткой переправки контрабанды под прикрытием собак. Во время проверки прибывшего из Беларуси автомобиля сотрудники таможни в собачьем вольере, под животными, обнаружили нелегальные табачные изделия на сумму почти 21 000 евро.

В четверг, 1 августа, около часа ночи, на Лаворишкский дорожный пост на автомобиле Mercedes-Benz Viano прибыли два гражданина России Г. И. и В. К. Сотрудникам таможни они сообщили, что едут на выставку собак в Бельгию и везут туда своих питомцев — четырех русских черных терьеров. Однако во время досмотра автомобиля таможенники в провозимом вольере, под собаками, обнаружили 6 517 пачек белорусских сигарет Pall Mall, стоимость которых вместе с подлежащими уплате налогами составляет 20 988 евро. Табачные изделия были изъяты, должностные лица позаботились, чтобы не по своей воле ставшие прикрытием контрабанды четвероногие, по виду страдавшие от перегрева, не пострадали.

В вильнюсском отделе Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование контрабанды и незаконного распоряжения подакцизными товарами. Процессом руководит Вильнюсская окружная прокуратура. Граждане России после опроса были освобождены под залог. Таким образом, как хозяева, так и их питомцы должны успеть на выставку в Бельгии. Однако попытка нелегально обогатиться гражданам России может стоить дорого: им грозит штраф в размере до 9 000 евро, сообщает Таможенная уголовная служба. Сотрудники таможни утверждают, что на Лаворишкском дорожном посту впервые столкнулись с попыткой нелегального провоза сигарет под прикрытием собак.

Кстати, за несколько дней до этого случая помощница таможенников – веймарская легавая Дайка помогла найти сотни пачек нелегальных сигарет в посылках в Великобританию и Нидерланды. Таким образом, лишь от людей зависит, на какой стороне фронта борьбы с теневым бизнесом окажутся их четвероногие помощники.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ