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Контрабандные сигареты в Литве занимают 17,5% рынка – исследование

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 11, 16:00   |   Комментариев: 0

Количество нелегальных табачных изделий в Литве сократилось незначительно – нелегальные сигареты в четвертом квартале прошлого года составляли почти 20% потребленных сигарет в стране, свидетельствует исследование пустых пачек сигарет, проведенное компанией Nielsen.

Доля контрабандных сигарет во втором квартале составила 17,5% – на 2,1 проц. пункта меньше, чем в конце 2015 года, когда они занимали 19,6% рынка, говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей табака.

В нем также отмечается, что в прошлом году бюджет страны из-а нелегально ввезенных сигарет, только по причине не уплаченного акцизного сбора, мог потерять олее 54 млн. евро. 80% сигарет, которые были ввезены в Литву без уплаты таможенных пошлин, попали из Белоруссии. Белоруссие сигареты составили 14,1% всех сигарет, выкуриваемых в Литве.

Nielsen провела исследование по заказу табачных компаний в десяти городах Литвы, оно не проводилось в сельских местностях.

BNS

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