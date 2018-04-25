Контроль за уборкой территорий

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Если к концу февраля городские компании, заключившие договор с самоуправлением об уборке территорий, не очистят принадлежащие им участки, муниципалитет им не заплатит, сообщает пресс-служба самоуправления.

Согласно рекомендациям специалистов, маршруты уборки для компаний — подрядчиков составляются таким образом, чтобы вначале убирали общественные и репрезентативные улицы города: скверы, площади, остановки общественного транспорта, мосты, виадуки, а потом уже территории вблизи жилых домов.

Вильнюсское самоуправление постоянно контролирует соблюдение городскими компаниями обязательств по договорам: они реагируют на изменение погодных условий и обеспечивают безопасность пешеходов во время снегопада. Проверка проводится совместно с представителями компаний, и составляются соответствующие акты.

Муниципалитет Вильнюса уделяет большое внимание качеству уборки не только дворов жилых домов, но и городских тротуаров и улиц. В этом году уже было выявлено более ста нарушений по уборке территорий. Компаниям, убирающим территории, за установленные нарушения не будет заплачено около 90 тысяч евро.

Жители города могут обращаться с жалобами по поводу неубранных и скользких тротуаров в самоуправление, районную сянюнию, а также в диспетчерскую службу предприятия Grinda по телефону 1355.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt