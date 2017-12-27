Копенгагенский зоопарк опроверг обвинения в использовании домашних животных в качестве корма хищникам

Копенгагенский зоопарк опроверг публикации в СМИ, в которых рассказывалось о том, что его сотрудники используют домашних животных для кормления хищников. Об этом говорится в ответе организации на запрос редакции NEWSru Israel.

“Раньше мы принимали мертвых кроликов как одну из составляющих кормления, но для такого процесса требуется слишком много документов, и от этой практики мы отказались”, – пояснил пресс-секретарь зоопарка Якоб Мунхольм Хёк. При этом он выразил сожаление в связи с тем, что ситуация была искажена СМИ.

Директор Гивскудского зоопарка Zootopia Ричард Остербалле, которого также обвинили в использовании домашних животных в качестве корма, подтвердил, что его организация действительно принимает в качестве подарков от частных лиц грызунов и кроликов для кормления хищников.

При этом Остербалле отметил, что кормовых животных “подвергают эвтаназии после получения, о чем в полной мере информированы дарители”. Особо было подчеркнуто, что зоопарк вообще не принимает домашних животных в качестве корма, то есть речь не идет о кроликах или грызунах, которые содержались частными лицами в качестве домашних питомцев.

Ранее истории о двух зоопарках рассказали журналисты датского телеканала TV2/Lorry. Широкое распространение за рубежом эта информация получила благодаря публикациям на нескольких языках российского государственного агентства Sputnik.

Одновременно с этим, 25 декабря, глава Минприроды РФ Сергей Донской с негодованием заклеймил практику скармливания старых и больных домашних питомцев хищникам в зоопарках вместо эвтаназии в клинике. Об этом он заявил в контексте публикации на сайте TV2/Lorry, где появилась заметка о том, что в Дании в зоопарке Копенгагена и сафари-парке “Гивскуд” посетителям предлагается приносить домашних морских свинок и кроликов для корма тиграм и львам.

Публикации о жестоком обращении с животными в зоопарках Дании получили “вирусное” распространение в соцсетях. Блогеры, в частности, припомнили, что в 2013 году в зоопарке Копенгагена умертвили и скормили львам жирафа Мариуса. Поводом для умерщвления стало недопущение скрещивания жирафов в пределах одной популяции.

На этот раз возмущение комментаторов вызвали слова сотрудницы зоопарка Анны-Софи Эллер, которые приводил сайт TV2, о том, что датские зоопарки иногда скармливают принесенных домашних животных хищникам живьем, так как им полезно употреблять в пищу, помимо мяса, мех и внутренности. В статье также говорилось, что посетители, пожертвовавшие домашних животных, могут понаблюдать, как умирает их бывший любимец. При этом Эллер подчеркнула, что собак и кошек в качестве живого корма зоопарки не принимают.

Как отмечает NEWSru Israel, практика приема грызунов в качестве живого корма используется многими зоопарками мира, хотя не везде публично сообщается, что животных принимают на корм хищникам. Ведь подобная информация при попадании в прессу может вызвать скандал.

Многие зоопарки создают собственную кормовую базу, разводя мелких животных или покупая их оптом у надежных производителей. Напомним, что в российских зоопарках тоже кормят хищников живыми животными. Так, знаменитый козел Тимур в Приморском сафари-парке был доставлен в вольер тигру Амуру, с которым позже подружился, именно на пропитание.

NEWSru.com

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