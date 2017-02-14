Копии документов литовской делегации на Украине стали инструментом пропаганды сепаратистов

Литва выясняет ситуацию, как копии личных документов представителей литовской делегации, посетившей Украину в прошлом году, оказались в СМИ, поддерживающих сепаратистов на Восточной Украине.

Как сообщает портал 15min.lt, на нескольких сайтах в выходные были выложены копии документов бывшего министра обороны Юозаса Олякаса и еще ести представителей Минобороны, СМИ, которые ездили на Украину в апреле прошлого года. Документы обнародованы в статье о “готовящих террористов инструкторах из стран Балтии”, в которой обсуждаются убийства лидеров пророссийских сепаратистов – Михаил Толстых (позывной “Гиви”) и Арсения Павлова (позывной “Моторола”). В статье в этих историях пытаются усмотреть роль стран Балтии.

В связи с инцидентом литовские дипломаты на Украине обратились к местным правоохранительным органам с просьбой выяснить, каким образом в руках пропагандистов оказались копии документов тогдашнего министра и других должностных лиц.

Не исключается, что эти документы попали к пропагандистам из местных правоохранительных органов, например, из пограничной службы, однако представитель Минобороны говорит, что официальная делегация оказалась под прицелом с целью повредить добрым отношениям Литвы и Украины.

BNS

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