Копить на старость или жить сейчас?

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В последнее время что ни день, то очередная новость о возможных переменах в пенсионной системе. Изменения в порядке отчислений из зарплаты в виде «добровольно-принудительных» накоплений, в выборе пенсионных фондов.

Принцип долгосрочного планирования уместен не только в управлении государством или предприятиями. Каждому из нас стоило бы задуматься: а живу ли я по средствам, сбалансированы ли мои финансы? Ведь не только в молодые, но и в преклонные годы человек хочет наслаждаться жизнью: ходить в театр, кафе, путешествовать… Тем временем медицина и технологии продолжают стремительно развиваться, и будущее сулит нам более продолжительную жизнь. Если жить, не заглядывая далеко вперед, то вряд ли в старости будет возможность позволить себе все, что душа пожелает, предупреждают эксперты пенсионных фондов.

В Литве в 2019 году стартовала пенсионная реформа. В январе около 1,5% (20 200) участников системы решили остановить накопление, но оставили свои деньги в фондах, еще 0,5% (6100) решили забрать свои деньги и перевести их в «Содру», таковы данные Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов.

Это значит, что из более чем 1,3 млн нынешних участников накопления в фондах второй ступени большинство осталось в системе (98%). В январе пенсионные фонды заключили 5500 новых соглашений с клиентами, большая часть их сразу же решила откладывать на пенсии по максимуму. В январе максимальное участие в накоплении (3% + 1,5% вместо 1,8% + 0,3%) выбрали 36 8000 участников накопления.

«Ситуация по истечении первого месяца отвечает нашим прогнозам: движение минимальное, а число новых клиентов по большей части покрыло недостачу, которая возникла после ухода части клиентов в «Содру». 98% людей считают возможность пенсионного накопления значимой. Однако все же остается беспокойство в связи с тем, что есть жители, которые выбрали большие доходы сейчас в обмен на накопления на старость, которая может быть нелегкой», — сказал президент ассоциации Шарунас Рузгис. В январе к системе пенсионного накопления подключались в основном работающие люди младше 40 лет. Членов ассоциации удивило, что некоторые жители вместо фондов второй ступени выбрали только фонды третьей ступени.

По словам Рузгиса, это два разных взаимодополняющих инструмента, поэтому неплохо иметь их оба. «Пока сложно предоставить точные данные, но мы заметили, что небольшая часть клиентов второй ступени решила остановить накопление и участвовать в фондах третьей ступени. Мы хотим обратить внимание на то, что только те, что участвует во всех трех ступенях, могут контролировать свои финансы и обеспечить себе нормальный размер пенсии, который, по подсчетам экспертов, должен составлять 80% доходов, которые были до пенсии», — сказал Рузгис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ