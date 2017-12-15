Корабль “Союз МС-05” вернул на Землю экипаж МКС

Капсула с космонавтами приземлилась в степи на территории Казахстана в четверг, 14 декабря, в 11:38. “Есть посадка спускаемого аппарата корабля СоюзМС05!”, – сообщил Роскосмос. В момент посадки были слышны хлопки.

Экипаж экспедиции Международной космической станции (МКС) в четверг, 14 декабря, успешно вернулся на Землю на корабле “Союз МС-05”. Об этом сообщает Роскосмос.

“Есть посадка спускаемого аппарата корабля СоюзМС05!”, – сказано с сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

Он-лайн трансляция посадки велась на сайте ведомства. Судя по кадрам, посадка прошла строго по расписанию – в 11:38.

На видео было видно, как капсула с космонавтами приземляется в степи. После посадки были слышны громкие хлопки. Несмотря на это, Роскосмос сообщил, что посадка прошла удачно.

К месту предполагаемой посадки капсулы с космонавтами вылетела авиагруппа из трех самолетов и 14 вертолетов со спасателями на борту, передает ТАСС. В видеотрансляции Роскосмоса видно, что специалисты уже обнаружили капсулу и помогают космонавтам покинуть ее.

На сайте ЦУП уточняется, что посадка прошла в степи на территории Казахстана в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. На борту “Собза” на Землю вернулись участники 52-й и 53-й длительных экспедиций на МКС космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕКА Паоло Несполи.

Перед отбытием с МКС на Землю Рязанский разместил в Twitter пост, в котором сообщил, что везет с собой более 200 тысяч фотографий, сделанных во время пребывания на космической станции.

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) “Союз МС-05” с экипажем на борту отстыковался от МКС 14 декабря в 08:14 мин. ТПК находился в составе МКС с 29 июля 2017 года. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Очередной запуск “Союза” с новым экипажем в МКС должен состояться 17 декабря, в воскресенье.

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