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На фоне роста ксенофобных настроений и враждебного отношения к иммигрантам король Испании Фелипе VI в прошлый четверг высоко оценил вклад марокканских иммигрантов в развитие Испании. Это произошло во время встречи на высшем уровне в Марокко, которая стала последним мероприятием во время 24-часового визита короля. В своей речи Фелипе напомнил о большом количестве марокканцев, проживающих в Испании и, без сомнения, оказывающих влияние на развитие страны.

Краткую речь короля дополнило более пространное выступление министра иностранных дел Хосе Борреля. Он заявил, что на территории Испании проживают 800 000 марокканцев, которые являются примером интеграции и оказывают важную поддержку стране, а 230 000 из них зарегистрированы в органах социальной защиты.

Министр призвал заменить «нелегальную иммиграцию на регулярную и планируемую», как, например, в ситуации, когда 19 179 марокканцев по контракту работают на сборе клубники. «Закрытые двери не могут быть правильным решением», – сказал министр, а его марокканский коллега Насер Бурита добавил, что нельзя делать ставку на «национальный эигоизм».

Феномен иммиграции стал главной темой визита короля Фелипе VI в Марокко, где его радушно встретила вся королевская семья, за исключением супруги короля Лаллы Сальмы: она исчезла из поля зрения общественности после развода, который не был официально подтвержден.

Король Фелипе похвалил сотрудничество Испании и Марокко в миграционных вопросах, которое является «образцовой моделью для коллег и соседей», но при этом призвал «удвоить усилия», чтобы покончить «со страданиями и потерями человеческих жизней».

Бурита, со своей стороны, настаивал, что марокканцы делают все от них зависящее, чтобы контролировать поток эмигрантов, и представил свои данные: силами Марокко было предотвращено нелегальное пересечение границы 90 000 человек в 2018 году и более 6000 уже в 2019-м. Кроме того, были раскрыты 160 сетей по перевозке нелегальных иммигрантов. Бурита добавил, что не хочет, чтобы его страна играла роль жандарма, и пообещал, что количество нелегальных иммигрантов снизится, если увеличится число законных иммигрантов.

Визит испанского короля в Марокко позволил наметить десяток соглашений, касающихся политического и культурного сотрудничества между двумя странами, а также обсудить проблемы авиа- и морского транспорта и энергетики. Был поднят вопрос создания третьей линии электросвязи между Марокко и Испанией, объем инвестиций в которую составляет около 150 000 000 евро и которая должна вступить в эксплуатацию до 2026 года.

Завершился визит короля Испании в Марокко традиционным возложением цветов к мавзолею дедушки и отца Мохаммеда VI, а королева Летисия провела встречу с марокканскими испанистами и посетила цирковую школу для бездомных детей. Короля Марокко во время визита гостей сопровождала его сестра, принцесса Мерием.

espanarusa.com