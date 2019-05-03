Король Таиланда женился на генерале

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В среду, 1 мая, в Бангкоке состоялась торжественная церемония объявления о вступлении 66-летнего короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рама Х) в брак с 40-летней Сутхидой Таджей – генералом и начальницей его личной охраны, сообщает сайт matichon.co.th.

Церемония сопровождалась традиционным поклонением невесты монарху.

Во время торжественной церемонии коронации 4 мая Сутхида будет официально объявлена королевой Таиланда. Торжества продлятся три дня.

Сутхида Таджа начинала карьеру как стюардесса компании Thai Airways, служила в специальном подразделении Королевской гвардии. В августе 2014 года она была назначена командиром охраны семьи наследного принца Махи Вачиралонгкорна. Затем она стала командиром подразделения специальных операций Королевской гвардии и повышена до звания генерала в декабре 2016 года, пишет ТАСС.

Король Таиланда вступил на престол в 2016 году после смерти отца, короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), правившего в течение 70 лет. По традиции, сложившейся у правящей династии Чакри, коронация каждого короля происходит не сразу, а через некоторое время после его восшествия на престол. Рама IX короновался через четыре года, отмечает РИА Новости.

NEWSru.com