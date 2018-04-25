Короля Бельгии не пустили в итальянский бар из-за нарушения дресс-кода

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84-летний король Бельгии Альберт II не был допущен в бар элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука на юге Италии из-за несоблюдения дресс-кода заведения: монарх пришел в шортах, сообщают бельгийская радиостанция Contact и агентство РИА Новости.

Альберта II сопровождала его супруга, королева-мать Паола, но бармен не узнал их и указал на недопустимость обслуживания людей в шортах, в соответствии с правилами заведения. Монарх был вынужден вернуться на свою яхту и надеть брюки.

Ранее Альберт II жаловался властям, что ему не хватает государственного субсидирования в 923 тысячи евро в год, в том числе на покрытие расходов на содержание резиденции и оплату топлива для яхты, стоимость которой оценивается в 4,6 миллиона долларов.

В период пребывания на троне Альберт II получал 11,5 миллиона евро в качестве государственной дотации. Но в июле 2013 года он отрекся от престола в пользу старшего сына принца Филиппа, сохранив титул короля. Что привело к значительному сокращению бюджета на расходы Альберта II.

Альберт Феликс Умбер Теодор Кристиан Евгений Мари, принц Льежский – младший сын Леопольда III и Астрид Шведской; когда Альберту был год, его мать погибла в автомобильной катастрофе. Он наследовал престол в 1993 после кончины бездетного старшего брата Бодуэна I.Альберт учился в Швейцарии, в частной школе Institut Le Rosey, закончил военно-морское училище в Брюгге. Имеет звание генерал-лейтенанта и вице-адмирала ВМС Бельгии. 2 июля 1959 года в Брюсселе Альберт женился на донне Паоле Маргарите Марии Антонии Руффо ди Калабриа. У королевской четы трое детей: король Филипп, принцесса Астрид и принц Лоран (Лоренс).

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