Коровье бешенство обнаружено в Польше

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Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила о выявлении случая заражения коровьим бешенством в Польше, сообщает Euronews.

Губчатую энцефалопатию крупного рогатого скота обнаружили на ферме в районе города Мирск неподалеку от границы с Чехией. Больные животные были забиты.

Как сообщает Reuters, предыдущий случай заражения коровьим бешенством в Польше был зафиксирован в марте 2013 года. В сообщении ВОЗЖ подчеркивается, что коровье бешенство может спонтанно появляться в разных регионах. При этом единичная вспышка заболевания никак не повлияет на официальный ветеринарный статус польского животноводства: мясо из Восточной Европы по-прежнему считается безопасным.

Ранее сообщалось, что на одной из польских скотобоен могли забивать больных коров. Польским властям удалось идентифицировать 9,5 т мяса, произведенного на заводе, но оказалось, что 2,5 т ушло на экспорт. Как заявили в Европейской комиссии, мясо со скотобойни, закрытой в связи со срочными санитарными проверками, импортировали 11 стран Евросоюза: Эстония, Франция, Финляндия, Венгрия, Литва, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Германия и Словакия. Чем именно было заражено мясо, не сообщается.

belta.by