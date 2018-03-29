Корпорация Boeing атакована вирусом, похожим на WannaCry

Системы американской авиастроительной корпорации Boeing в среду, 29 марта, подверглись кибератаке с применением вируса, похожего на WannaCry. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на внутреннее уведомление, выпущенное компанией.

Как говорится в служебной записке, главный инженер Boeing Commercial Airplane Майк Вандервел выразил опасения, что вирус может распространиться на производственные системы и программное обеспечение корпорации.

Позже компания на своей странице в Twitter опубликовала заявление, в котором заверила, что сообщения СМИ о масштабах кибератаки преувеличены и неточны.

“Наш центр кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносного ПО, которое затронуло небольшое количество систем. Были проведены восстановительные работы, ситуация не повлияла на производство или поставку”, – указали в корпорации.

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая 2017 года. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибератак с использованием WannaCry. Наибольшее их число было зафиксировано в России.

NEWSru.com

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