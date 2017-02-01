Коррупционная политика топит Литву

То, что Литва опустилась на несколько позиций в ежегодном Индексе восприятия коррупции – сигнал новому правительству не повторять ошибки социал-демократов и браться за конкретную работу, считает глава литовского отделения Международной неправительственной организации Transparency International.

По словам Сергея Муравьева, политики и госслужащие должны брать на себя больше ответственности вместо того, чтобы прятаться за спиной правоохранительных органов. Он говорит, что одним из первых шагов могло бы стать предание огласке встреч.

«Индекс восприятия коррупции за этот год – четкий сигнал новому правительству не повторять ошибок социал-демократов. Лучше давайте приниматься за конкретную работу, которая принесет небольшие, но обоснованные результаты, а не имитировать желание изменить положение», – сказал BNS С. Муравьев.

В ежегодном Индексе восприятия коррупции Литва опустилась на шесть позиций. В этом рейтинге, который составляется на основании оценок экспертов и лидеров предпринимательства, Литва заняла 38-е место в списке 176 стран. По этому показателю Литва опережает Латвию, но отстает от Польши и Эстонии.

По словам С. Муравьева, домашнее задание уже давно понятно – улучшение правовой защиты информаторов, «горячие линии», отказ от бюрократического подхода в госсекторе.

В исследовании Индекса восприятия коррупции Литва получила 59 баллов из 100 возможных.

В предыдущем исследовании Литва получила 61 балл и занимала 32-е место среди 168 государств. Литва занимает 19-е место среди государств- членов Евросоюза и стран Западной Европы, в прошлом году занимала 18-е место. В этом году, как и в 2015-м, снова лидируют Дания и Новая Зеландия, получившие по 90 баллов. Последнее место в списке занимает Сомали (10 баллов).

Однако коррупционный скандал, который разразился в мае прошлого года, где главным действующим лицом был лидер Движения либералов Элигиюс Масюлис, наглядный пример уровня коррупции в госсекторе страны именно в период правления социал-демократов. Бывшего либерала подозревают во взяточничестве на крупную сумму: у вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за «благоприятные для концерна и финансово выгодные решения» он взял взятку в размере 106 000 евро.

Кстати, сейчас бывший министр транспорта и коммуникаций и многолетний депутат Сейма учит литовских и зарубежных предпринимателей справляться с кризисом. Масюлис и еще несколько лиц в октябре прошлого года основали компанию Tardigrade Consulting, где бывший лидер либералов – директор компании. Еще Масюлис стал директором ЗАО Versanus. Эта компания, как пишут литовские СМИ, была зарегистрирована в Вильнюсе еще в 2015 году. Акционеры компании и руководители – бывший близкий соратник и друг Масюлиса Паулюс Янкаускас, сестра жены политика Милда Просцявичене и ее муж Тадас Просцявичюс. Сейчас Просцявичюсам принадлежит половина акций компании, другая половина – Масюлису. Компания указывает, что занимается «любой разрешенной законами деятельностью».

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, госслужащие, коррупция, Сергей Муравьев, Элигиюс Масюлис