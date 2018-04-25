Космическая компания Джеффа Безоса успешно провела девятое испытание

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Американская компания Blue Origin Джеффа Безоса провела новое успешное испытание суборбитального корабля New Shepard, передает ТАСС. «Посадка капсулы осуществлена», — написала компания в своем аккаунте в Twitter.

Корабль был запущен с полигона в штате Техасе и поднялся на расчетную высоту более 100 км. После этого от него отделилась капсула для экипажа. В ходе теста в нее был посажен манекен. Капсула успешно приземлилась на парашютах.

Сам носитель также плавно совершил управляемую двигателями вертикальную посадку. Это уже девятое по счету испытание New Shepard. Восьмой тест был проведен в конце апреля этого года.

Blue Origin разработала New Shepard для суборбитальных полетов по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, то есть недостаточной для вывода на орбиту искусственного спутника Земли. Корабль с экипажем из трех человек, как ожидается, сможет брать на борт несколько пассажиров или полезный груз. Он считается одним из самых многообещающих проектов в сфере космического туризма.

В 2016 году Blue Origin анонсировала разработку ракеты тяжелого класса New Glenn. Компания планирует осуществить первый полет этой ракеты до конца текущего десятилетия. Новую ракету предполагается использовать для запуска коммерческих спутников и полетов человека в космос.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о стоимости билетов для желающих отправиться в космос на Blue Origin. По данным Reuters, за одну поездку с туристов будут брать от 200 тыс. до 300 тыс. долларов.

Blue Origin базируется в городе Кент (штат Вашингтон) и принадлежит снователю компании Amazon Джеффу Безосу, который накануне стал самым богатым человеком в современной истории. 17 июля его состояние Безоса превысило отметку в 150 миллиардов долларов.

Это больше, чем было в 1999 году у Билла Гейтса с поправкой на инфляцию. Тогда у основателя Microsoft было чуть более 100 млрд долларов, что в пересчете на современные деньги составляет примерно 149 млрд долларов. В марте этого года журнал Frbes оценил состояние главы Amazon в 112 млрд долларов. Безос оказался еще и первым миллиардером в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов.

NEWSru.com