Космонавт Шкаплеров полетал по МКС на пылесосе

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал необычную запись с Международной космической станции: он пролетел по МКС на пылесосе под песню “I Believe I Can Fly”. Запись, размещенная на его странице в соцсети “ВКонтакте”, за пару часов набрала почти 400 тысяч просмотров.

Шкаплеров пишет: “Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки… Пора провести летные испытания пылесоса”.

Пользователи оценили неожиданный порыв космонавта, а также музыкальное сопровождение: “Я с таким же героическим лицом делаю уборку дома”.

Шкаплеров прилетел на МКС 19 декабря вместе с коллегами из США и Японии Скоттом Тинглом и Норишиге Канаи.

До этого момента россияне особенно не “зажигали” на камеру. Сообщения из космоса приходили очень официальные: например, новогоднее, где Шкаплеров и Мисуркин читали написанное на бумажке поздравление даже без выражения.

NEWSru.com

Метки: В мире