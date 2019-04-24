«Красная карточка – Центру развития просвещения»

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На правительственном часе в Сейме было заслушано выступление министра просвещения, науки и спорта Альгирдаса Монкявичюса о том, когда будет подготовлена новая школьная образовательная программа. Я имею в виду, когда у учеников не будет возникать стресс, депрессия, когда они охотно будут идти в школу и изучать то, что будет готовить их к работе по выбранной профессии, когда они будут развивать свои способности в условиях меняющегося рынка.

В большинстве зарубежных стран школьная программа ориентирована на способности, уровень обучаемости ребенка и желание работать там, к чему он склонен. Начиная с восьмого класса, учащихся ориентируют на те предметы, которые развивают их способности и призвание к любимому делу.

Качество обучения в связи с отсутствием баланса ухудшается из года в год. В настоящее время учебная программа действует в отношении всех учащихся строго, одинаково, все обязаны быть только профессорами. Более слабый ученик не может учиться так, как более способный к наукам одноклассник. Необходимо понять, что не все учащиеся могут стать учеными. Частично усовершенствованная Центром развития просвещения учебная программа руководствуется принципом: «Все за одного, один за всех». Но эти времена давно прошли, а шлейф все еще тянется –неэффективно и не на пользу нашим ученикам и рынку Литвы.

Качество обучения улучшится только тогда, когда Центр развития просвещения, создающий учебную программу, начнет ориентироваться на рынок и на индивидуальность ребенка. Сейчас более слабые в учебе дети находятся в таком положении, что они даже не могут мечтать о будущем. Поэтому и падают баллы оценки, когда говорится о рейтингах школ. Считаю большой ошибкой проводить рейтингование школ, потому что у каждой из них есть свои отличительные черты. При этом не учитывается, на что более ориентирована школа: на экономику, этнографию, искусство, спорт, инженерию и т. д.

Результаты не изменятся до тех пор, пока мы не начнем учитывать склонности и способности ученика. Далеко не каждый ребенок может стать хирургом. Кто-то хочет быть музыкантом, кто-то социальным работником, химиком, флористом и т. д. Нельзя идти против природы, против натуры человека, вбивать все предметы в голову ученика, от которых он бежит или же из-за которых он начинает протестовать против учителей, против системы, а иногда дело доходит до насилия, издевательств над одноклассниками и даже учителями. Мы должны сплотиться и не изобретать велосипед, а брать добрые, давно доказанные, хорошие примеры из жизни соседних государств. Положительно можно оценить те школы Литвы, в которых ученики учатся частным образом. Это отражается в их спокойном нраве и желании идти в школу, заниматься после уроков. Разумеется, есть и несколько государственных школ, где понимают, что систему образования необходимо менять коренным образом, ибо так дальше продолжаться не может.

Мы должны брать хорошие примеры у тех школ, откуда не бегут ученики, где уважают учителей, где берегут здоровье детей. Спасибо министру просвещения, науки и спорта, который обещает устранить недостатки в программе образования школьников. А пока поднятая вверх красная карточка заставляет почти 30 лет краснеть тех, кто, сидя высоко, в одном особом учреждении, с трудом меняет отношение к детям, родителям и учителям.

Робертас Шаркницкас, депутат Сейма Литвы