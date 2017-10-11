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«Красная шапочка» под запретом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 12, 0:02   |   Комментариев: 0

Находящаяся в управлении концерна Achemos grupė литовская кондитерская фабрика Naujoji Rūta не сможет выпускать производимые ею конфеты под торговым знаком Krasnaja šapočka («Красная шапочка»), постановил суд.

Вильнюсский окружной суд 3 октября удовлетворил жалобу московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и запретил Naujoji Rūta использовать этот торговый знак.

«Словесные элементы торгового знака истца («Красный Октябрь») и ответчика (Naujoji Rūta) произносятся одинаково, поэтому являются фонетически идентичными. У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способна прочитать как русские слова, так и такие же слова, написанные латинскими буквами, и по этой причине одинаково их произносить», – говорится в постановлении суда.

Naujoji Rūta производит эти конфеты для гамбургской компании Dovgan. Последняя на своем сайте отмечает, что торгует конфетами Shapochka.

Литовские суды также рассматривают спор «Красного Октября» и Naujoji Rūta по поводу конфет Miška kosolapyj («Мишка косолапый»).

Инф. «ЛК»

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