Красочная и трогательная «Каштанка» – история маленькой души

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Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) подготовил к выпуску красочный, весёлый, и вместе с тем поучительный спектакль «Каштанка», по одноимённому рассказу А. Чехова.

Спектакль в постановке режиссёра из Москвы Марины Чаплиной по популярному произведению классика русской литературы будет показан зрителям в это воскресенье, 13 января, в 12 и 15 ч. на Большой сцене РДТЛ.

Художник спектакля – москвичка Александра Аброськина, хореограф – Леокадия Дабужинскайте. Роли исполняют: Юлиана Володько или Александра Метальникова, Юлия Крутко или Евгения Карпикова.

Спектакль предназначен детям с 7 лет и для всей семьи, играется на языке оригинала (русском) и впервые в практике спектаклей РДТЛ для детей на русском языке идёт с переводом на литовский язык в титрах.

Марина Чаплина родилась в Москве, работала в знаменитом кукольном театре Сергея Образцова, в московских театрах им. А. С. Пушкина и «Сатирикон». В 1982 г. стала профессиональным режиссёром театра, преподаёт актёрское мастерство творческих вузах и театрах Москвы. Вела семинары по постановке голоса для актёров, участвовала в международных проектах. В 2015 г. стала независимым режиссёром, основала свой «Небольшой театр». В 2017 г. её спектакль «Каштанка» получил награду, как лучшая режиссёрская работа, на 3-ем международном театральном фестивале «Летний театральный перекресток» в Друскининкай.

М. Чаплина уверена, что рассказ «Каштанка» нужно воспринимать как историю «маленького человека». «В школе нам преподносили историю Каштанки, как банальный сюжет о потерявшейся собачке. Так же этот рассказ А.П. Чехова был отображен и в старом мультфильме, прекрасно озвученном замечательными актерами, но при внимательном чтении становится ясно, что это история о насилии и выборе жизненного пути. Каштанка точно такой же персонаж, как и другие «маленькие люди» в творчестве А. П. Чехова, которые живут в ужасных условиях и считают это совершенно нормальным, совсем не пытаясь что либо изменить и выбраться из невыносимого положения», – говорит режиссер.

Идея постановки по рассказу А. П. Чехова «Каштанка» выросла из любви режиссёра к настоящему русскому языку и желанию вернуть молодому (и не только) поколению подлинный смысл этого произведения. Чтобы не приписывать Чехову того, что сам он не писал, создатели спектакля, на 97% сохранили оригинальный текст рассказа. Две актрисы, трансформируя литературный текст в игровой, играют все персонажи рассказа: Каштанку, Кота, Хозяина, Столяра, Клоуна, Гуся и Негодяя в калошах.

По мнению режиссёра, «Каштанка» – спектакль для всей семьи. Ведь всем стоит призадуматься, стоит ли возвращаться в такую семью, где тебя постоянно унижают, мучают, уничижают морально и физически, а ты всё равно их всех любишь.

По словам М. Чаплиной, зрелище продолжительностью чуть более часа не должно наскучить и самым юным зрителям. Постановка изобилует всяческими сюрпризами и фокусами, в действие вовлекаются и зрители, а азартная игра артистов не заставит скучать зрителей.

Последующие спектакли «Каштанка» состоятся на Большой сцене РДТЛ 20 января 2019 г. в 12 и 15 ч.

Информация РДТЛ