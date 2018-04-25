Кредитное мошенничество

🔊 Воспроизвести

«Ассортимент» разнообразных махинаций в наши дни существенно расширился, в основном благодаря приходу в повседневную жизнь современных технологий – таких, как Интернет, мобильная связь, онлайн-шопинг и банкинг. Однако традиционные виды мошенничеств также до сих пор процветают. Среди них можно назвать уличных мошенников, предлагающих купить драгоценные изделия, подставных лиц, устраивающих аварии и предлагающих договориться на месте.

Все самые распространенные виды мошенничества объединяются одним общим знаменателем – они осуществляются с учетом психологии потенциальных жертв аферистов. Аферы продумываются до мельчайших деталей и способны обмануть бдительность даже самых осторожных и внимательных людей.

Каунасский областной суд рассмотрит дело о возможном мошенничестве. В махинациях с наследством подозреваются пять человек. Среди них генеральный директор юридической фирмы в Каунасе Turtuvos grupė, а также ее муж и 86-летняя пенсионерка из Вильнюса. По официальным данным, жертвами аферистов стали 38 человек, сообщает LRT.

Один из потерпевших рассказал, что получил наследство после смерти своего деда. Вскоре ему стали поступать звонки, в которых сообщалось, что его умерший родственник якобы задолжал по кредиту. Юридическая фирма Turtuvos grupė, претендующая на долг, подала в суд. В результате наследство заморозили. «На меня не действует ни презумпция невиновности, ничего. Суд пишет, что есть какое-то обращение по поводу долга, и я хочу доказать, что я не должен 12 тысяч», — сказал потерпевший.

В результате расследования правоохранители выявили похожие случаи мошенничества. В махинациях подозреваются пять человек. Среди них генеральный директор фирмы в Каунасе Turtuvos grupė, а также ее муж и 86-летняя пенсионерка из Вильнюса. «Согласно данным, люди разделили между собой роли, у каждого была своя роль, довольно хитро продуманный план, и наивные люди попадали в их ловушку», — сообщил адвокат одного из потерпевших Юстас Пятрейкис.

Сообщается, что судебное разбирательство назначено на январь.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ