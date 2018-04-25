Кремль ответил на планы США по новым санкциям

В Кремле назвали дополнительным ударом в отношениях с США возможное введение новых санкции. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что документ пока представлен не в окончательной редакции, тем не менее, в Кремле его внимательно изучают.

«Безусловно, это очень серьезный материал, который, в случае реализации этого законопроекта, станет дополнительным ударом по двусторонним российско-американским отношениям», — сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что российская экономика в значительной степени приспособилась как к уже существующим санкциям, так и к возможному их усилению.

«Все меры для хеджирования рисков от дальнейших непредсказуемых, недружественных действий со стороны США были заведомо приняты нашим правительством. Все превентивные меры уже реализованы, поэтому каких-то опасений относительно устойчивости банковской системы быть не должно», — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, на сайте Конгресса США 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Новые ограничительные меры направлены против российских банков, госдолга, инвестиций в нефтегазодобычу и кораблестроение.

korrespondent.net