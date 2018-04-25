Крещение Господне, что необходимо знать о празднике

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Крещение относят к перечню основных 12 праздников, которые отмечают христиане. В этот день православные почитают не только Крещение, но и рождение Христа. Люди иногда называют дату Богоявлением. Крещение в 2019 году, точно, как в иные годы, соответственно православному календарю, приходится на 19 января, после Сочельника.

Праздник будто завершает рождественские святки, начинается строгий пост, который позволяет верующим подготовиться к Богоявлению. В канун торжества вся семья собирается за ужином, чтобы угоститься постными блюдами. Днем люди направляются в церковь на службу, затем наполняют емкости святой водой. По предположениям, даже обычная вода, взятая из водоема, обретает целительные свойства. Также с ней связан другой важный обряд – купание.

Зарождение праздника

Крещение относится к действительно древним праздникам христиан, иногда его именуют Эпифания. Дата актуальна для почтения памяти уникального обряда – крещения Иисуса, который омывался в реке Иордан. По вероучениям, Иоанн Креститель совершил таинство, за счет которого Мессия сумел заниматься народным просветительством, приобщая окружение к Божественной благодати. Само таинство Крещения доныне считают актуальным обрядом, способным подтвердить принадлежность человека к церкви.

В Писании говорится, будто в момент купания в реке Иордан Иисус, которому исполнилось 30 лет, увидел Святого Духа, сошедшего с небес в виде голубя. Мессия будто получил дар, а верующим были прощены грехи, они могли возродиться, чтобы начать новую жизнь. Началом праздника считают Крещенский сочельник. Освящают воду в пределах церквей и в реках. По поверью, живая вода легко лечит от разных болезней, избавляя от душевных страданий и разного рода недугов. Вода способна смыть грехи, соответственно, не глядя на бушующий мороз, христиане купаются в проруби. По предположениям, от этой ледяной воды невозможно заболеть.

Что нужно знать о святой воде?

По былым преданиям, в канун праздника, вода наделяется необычной силой, она становится целебной, дарит здоровье, очищает тело от скверны и плохих помыслов, неразумных желаний. На этом факте основывается традиция купания в проруби. В городах, где только речки и озера, в преддверии праздника во льду делают прорубь, подобную православному кресту. Затем батюшка освящает воду, и благодаря городским властям и храмам в этом месте проводят обряд купания. Каждый желающий может зайти в воду и 3 раза окунуться с головой, прося о благословении и благодати.

Есть небольшие поправки к вышесказанному. Ни в коем случае не купайтесь на Крещение в неустановленном месте. Перед тем, как сделать прорубь, лед параллельно с речным дном тщательно осматривают специалисты. При ритуале омовения, рядом дежурят доктора и спасатели. Бывает, что граждане испытывают шок в связи с резкой сменой температуры тела. Он может оказаться чрезмерно сильным, поэтому поддержка врача необходима. Традиция умывать крещенской водой, омывать детей, пить ее, сохранилась доныне. Можно вовсе набрать воду в сосуд в праздничный день, чтобы она хранилась дома до следующего января.

Какие сбереглись традиции?

Особенно удивительно, что доныне традиция купаться в проруби никуда не исчезла, ее начинают придерживаться все больше людей. Также следует сказать, что власть города, осмысливая значимость мероприятия, пытается подготовить специальные места, где могли бы собраться все люди для проведения обряда. Рядом с водоемом предусматривают все необходимое во избежание неприятных инцидентов.

Существуют простые правила купания:

– окунаться в прорубь следует в специально оборудованном месте;

– когда на улице сильный мороз, детям не позволено близко подходить к воде, окунаться в нее, так как может быть нарушена система терморегуляции;

– под лед могут погружаться исключительно закаленные, здоровые люди. Не стоит испытывать личные силы, если есть проблемы с сердцем, кожей, легкими, по гинекологии;

– не рекомендуется предварительно принимать алкоголь, а вот перед погружением – хорошо бы покушать;

– в ледяной воде достаточно оставаться не более 3-х минут, также следует перекреститься;

– выходя с воды, обернитесь полотенцем, наденьте теплые вещи, выпейте горячего чаю.

С целью того, чтобы купание в проруби принесло только положительные эмоции и в следующем году не отказываться от обряда, запаситесь подручными средствами. Требуется халат, полотенце, сменное белье, теплые вещи. Еще купальный костюм и резиновая шапочка.

Врачи неустанно доказывают, что наиболее опасный момент при купании в Крещение – неожиданное переохлаждение. Первым его признаком считают резкое покраснение кожного покрова. Это заметно, как только человек выходит из воды. Более того, может появиться резкая боль в висках, а также затылке, поэтому нужно сразу покинуть прорубь. Притом скованные движения, необычная усталость – негативные признаки, на которых следует акцентировать внимание. В целом, как бы ни было, если не хотите после купания в холодной воде слечь, лучше придерживаться ряда правил.