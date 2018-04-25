Крещенский Сочельник – традиции и обычаи

18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или Крещенский сочельник. Крещенским Сочельником называют вечер накануне празднования великого Крещения Господня. Отмечается ежегодно 18 января.
До V века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день – 6 января и назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в V веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.
Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.
Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды, и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.
Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.
Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.
Считалось, что в день перед Крещением Господня ничего нельзя есть. Даже воду пить разрешалось в минимальных количествах. Люди верили, что таким образом они смогут очистить свою душу и еще больше приблизиться к Богу. Исключение делали только для стариков, больных людей и маленьких детей.
Еще одна важная традиция – это уборка дома. Каждая хозяйка очищала свое жилье от мусора: мыла полы, мебель, а на иконы накидывала праздничные вышитые рушники (полотенца).
Далее готовился праздничный ужин. Правда, строго из постной еды. Это блины, вареники, горох во всех вариациях и, конечно, кутья. После этого семья шла в церковь на службу, где священник освещал воду. Святую воду несли домой и освещали жилье.
Когда на небе появлялась первая звезда – все садились за стол. Сначала члены семьи пили освященную воду, ели по ложке кутьи. И только после этого приступали в остальным яствам.
Считается, что освященная в крещенские праздники вода — целебна. Дело в том, что именно в этот день в воды Иордана окунулся Бог в облике человека. И это значило, что заблудшим она помогает обрести здоровье, вернуть душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне.
Если в Крещенскую ночь на небе нет ни одного облака, то весна будет ранней, а лето и осень теплыми и дождливыми.
Снегопад в Сочельник – хороший знак. Считалось, что до следующего Крещения Господнего не предвидится никаких страшных эпидемий и болезней.
Если же в Сочельник идет дождь и дует сильный ветер, то год будет неспокойным как в политическом, так и в экономическом плане.
Плохая примета – новолуние (самая маленькая Луна) в Крещенскую ночь. Наши предки считали, что тогда весна будет поздней и морозной, а за ней придет холодное и дождливое лето.