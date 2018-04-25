Крещенский Сочельник – традиции и обычаи

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18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или Крещенский сочельник. Крещенским Сочельником называют вечер накануне празднования великого Крещения Господня. Отмечается ежегодно 18 января.

До V века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день – 6 января и назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в V веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды, и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.

Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Традиции и обряды

Считалось, что в день перед Крещением Господня ничего нельзя есть. Даже воду пить разрешалось в минимальных количествах. Люди верили, что таким образом они смогут очистить свою душу и еще больше приблизиться к Богу. Исключение делали только для стариков, больных людей и маленьких детей. Еще одна важная традиция – это уборка дома. Каждая хозяйка очищала свое жилье от мусора: мыла полы, мебель, а на иконы накидывала праздничные вышитые рушники (полотенца).