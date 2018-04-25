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Крещенский Сочельник – традиции и обычаи

Фото из открытых источников

18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или Крещенский сочельник. Крещенским Сочельником называют вечер накануне празднования великого Крещения Господня. Отмечается ежегодно 18 января. 

До V века было принято вспоминать рождение и крещение Сына Божия в один день – 6 января и назывался этот праздник Феофанией – Богоявлением, что говорило о воплощении Христа в мир и о явлении Троицы в водах Иорданских. Перенесено празднество Рождества Христова на 25 декабря (по юлианскому календарю, или старому стилю) было уже позже, в V веке. Так было положено начало новому церковному явлению – святкам, заканчивающимся навечерием, или сочельником праздника Крещения.

Слово навечерие означает преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить пшеничный взвар с мёдом и изюмом – сочиво.

Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа, Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется, в наши дни не у всех есть такая возможность, но пост соблюсти всё же необходимо: «Сице убо окормляеми Божиею Благодатию, лихоимства свободимся», говорит нам Типикон. Под лихоимством понимается всё, что вкушается сверх нужды, и пусть мерилом здесь будет каждому его совесть.

Меру поста верующие определяют индивидуально, по силам и благословению духовника. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после Литургии утром и первого причащения крещенской воды.

Фото из открытых источников

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды. Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием евангельского события, которое стало не только первообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти.

Вода эта называется Агиасмой, или просто крещенской водой. Под влиянием Иерусалимского устава с XI-XII века водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

Традиции и обряды

Считалось, что в день перед Крещением Господня ничего нельзя есть. Даже воду пить разрешалось в минимальных количествах. Люди верили, что таким образом они смогут очистить свою душу и еще больше приблизиться к Богу. Исключение делали только для стариков, больных людей и маленьких детей.

Еще одна важная традиция – это уборка дома. Каждая хозяйка очищала свое жилье от мусора: мыла полы, мебель, а на иконы накидывала праздничные вышитые рушники (полотенца).

Далее готовился праздничный ужин. Правда, строго из постной еды. Это блины, вареники, горох во всех вариациях и, конечно, кутья. После этого семья шла в церковь на службу, где священник освещал воду. Святую воду несли домой и освещали жилье.

Когда на небе появлялась первая звезда – все садились за стол. Сначала члены семьи пили освященную воду, ели по ложке кутьи. И только после этого приступали в остальным яствам.

Зачем крестят воду и чем она полезна

Считается, что освященная в крещенские праздники вода — целебна. Дело в том, что именно в этот день в воды Иордана окунулся Бог в облике человека. И это значило, что заблудшим она помогает обрести здоровье, вернуть душевное равновесие и уверенность в завтрашнем дне.

Даже многие ученые уже признали, что в Крещение Господне вода действительно становится другой – более мягкой, вкусной. Причем это касается не только освященной воды, но и любой другой. Например, из колодца.Пить освещенную воду надо строго натощак, прочитав перед этим молитву. Также утром можно умыть ей малыша. Наши предки были уверены, что это избавит чадо от порчи или сглаза.

Народные приметы

Если в Крещенскую ночь на небе нет ни одного облака, то весна будет ранней, а лето и осень теплыми и дождливыми.

Снегопад в Сочельник – хороший знак. Считалось, что до следующего Крещения Господнего не предвидится никаких страшных эпидемий и болезней.

Если же в Сочельник идет дождь и дует сильный ветер, то год будет неспокойным как в политическом, так и в экономическом плане.

Плохая примета – новолуние (самая маленькая Луна) в Крещенскую ночь. Наши предки считали, что тогда весна будет поздней и морозной, а за ней придет холодное и дождливое лето.

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