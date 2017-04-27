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“Крестьяне” голосовали против перевода двух министерств в Каунас

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 18:00   |   Комментариев: 0

Литовский парламент отклонил предложение о перемещении министерств сельского хозяйства и окружающей среды из Вильнюса в Каунас.

За проект, чтобы основное месторасположение этих ведомств было в Каунасе в четверг проголосовало 28, против – 21 депутат, 27 воздержались.

Свои голоса за его принятие отдали консерваторы и часть либералов, в то время как члены остальных фракций были против или воздержались.

За переезд этих двух министерств в Каунас говорится в программе коалиции, но этого пункта нет в утверждённом плане реализации правительственной программы.

Указанную выше поправку зарегистрировали двое консерваторов: Юргис Разма и Гинтаре Скайсте.

В настоящее время все 14 министерств размещаются в столице.

BNS

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