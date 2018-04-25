Кристина Бразаускене подала на Литву в суд

Литве, возможно, придется выложить немалую сумму за то, что выселила вдову экс-президента Кристину Бразаускене из резиденции в Турнишкес и не выделила ей ренту. Страсбургский суд по правам человека начал рассмотрение иска К.Бразаускене против Литвы.

Вдова экс-президента А.Бразаускаса будет требовать присудить ей компенсацию. Страсбургский суд убедили утверждения К.Бразаускене, что в Литве она подвергалась юридическому и политическому преследованию.

В 2010 году, похоронив А.Бразаускаса, К.Бразаускене попросила назначить ей ренту вдовы президента – около 1500 евро в месяц. И разрешить жить в предназначенной для руководителей страны резиденции в Турнишкес. Поселиться в Турнишкес К.Бразаускене разрешили, но рента не была назначена. Возникли сомнения, может ли К.Бразаускене претендовать на такие гарантии.

Председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас разъяснил, что закреплено обеспечение президента, но не его супруга или других членов семьи.

Но покинуть резиденцию по собственному желанию К.Бразаускене отказалась. Выселилась, когда в процесс вмешались приставы. После этого К.Бразаускене подала на Литву иск в Страсбургский суд. Он начал рассмотрение дела.

К.Бразаускене борется за свои права и в литовском суде. Требует присудить ей якобы полагающуюся ренту – более 100 тыс. евро. Сейчас вдова А.Бразаускаса и в Страсбургском суде будет требовать, чтобы Литвы ей выплатила компенсацию.

Политики уже не раз обсуждали возможность отказаться от резиденций для руководителей страны. Дом, в котором жила К.Бразаускене, второй год стоит пустой. Его содержание стоит около 10 тыс. евро в год.

l24.lt