  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.16 Текущий номер: N41 (1181) 12 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Критик Кремля В. Кара-Мурза призвал министров ЕС поддерживать гражданское общество в России

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 11:22   |   1 комментарий

Известный критик Кремля Владимир Кара-Мурза в понедельник призвал министров стран – членов Евросоюза (ЕС) поддерживать связи с гражданским обществом и интеллигенцией в России, говорит организовавший эту встречу министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В проведенном по его инициативе в Люксембурге перед встречей Совета ЕС рабочем завтраке участвовали пять министров, включая главу британской дипломатии Бориса Джонсона.

“Предваряя встречу, я сказал, что нам следует отличать Россию от Кремля. В. Кара-Мурза развил эту тему и хотел представить альтернативную точку зрения, не прося никакой финансовой помощи или помощи в смене власти, потому что подчеркнул, что это дело граждан России. Единственное, о чем он просил – придерживаться принципов, ценностей и поддерживать связи с гражданским обществом, помогать культурной интеллигенции”, – сказал министр по телефону из Люксембурга.

Министры стран – членов ЕС на встрече в Люксембурге в понедельник должны обсуждать в основном соглашение по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил Иран в нарушении договора 2015 года. По словам Л. Линкявичюса, министры ЕС должны выразить поддержку такому соглашению.

.
BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (90.133.182.23) Профессор Мудаштамп пишет:
    2017 10 16 at 12:53

    Мурза герой борец с кровавым режимом Путена.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿