Кризис турецкой валюты: более дешевые товары для потребителей и риск для бизнеса

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Сильное падение курса турецкой лиры сулит более дешевые товары для потребителей в Литве, но одновременно это создает и риск для более крупного литовского бизнеса, который экспортирует в эту страну, отмечают аналитики.

По их словам, риски связаны с ухудшающимися возможностями оплаты заказов турецкими компаниями по подписанным ранее договорам.

С начала года стоимость турецкой лиры в отношении доллара США упала на 38% и достигла рекордно низкой отметки, однако постепенно восстанавливается.

Эксперты утверждают, что на снижении курса валюты могут выиграть мелкие торговцы, если будут приобретать в Турции товары для перепродажи именно сейчас.

«Если кто-то хочет ехать и заключать договора о поставке товаров, то ему следует поспешить», — сказал BNS экономист Литовской конфедерации промышленников Александр Изгородин.

В прошлом году экспорт Литвы в Турцию составил 389 млн евро, а в первом полугодии этого года туда было выведено товаров на 116 млн евро. В 2017 году импорт из Турции составил 161,6 млн евро, а январе-июне 84,6 млн евро.

Основную часть экспорта Литвы в прошлом году составило железо и сталь, а также зерновые, а в Литву больше всего ввозилось турецкой одежды.

Аналитики предупреждают, что возникает риск косвенного воздействия на литовский рынок, поскольку большая часть ее экспорта интегрирована в производственную цепочку ЕС, который поставляет Турции промышленные товары — транспортные средства, машины и оборудование.

«Это та категория, если говорить о нашей промышленности, которая находится в зоне риска, например, если немецкий производитель лишается заказа в Турции, то меньше заказов получат и литовские производственный партнеры, ведь мы поставляем очень много производственных услуг немцам, скандинавам», — сказал А. Изгородин.

По его словам, сходная угроза возникает и для прямого литовского экспорта металлов в Турцию.

Глава Ассоциации мелких предпринимателей и торговцев Литвы Зита Сорокене надеется, что предприниматели, которые по более низким ценам приобретут товары на осенне-зимний сезон смогут их продавать дешевле и в Литве, однако сомневается, что у мелкого бизнеса есть резерв на покупку летних товаров на будущее.

Она также отметила, что турки заинтересованы в продажах в больших объемах.

А. Изгородин отмечает, что кризис лиры может вынудить литовский бизнес не доверять турецким компаниям, которые взяли кредиты в иностранных валютах.

Падение курса лиры поощряет литовцев проводить отпуска в Турции, однако возможности сэкономить здесь ограничены.

По словам гендиректора туроператора Novaturas Линаса Алдониса, контракты турецкими гостиницами подписаны еще до начала сезона и в евро, поэтому изменения курса лиры не влияют на стоимость путевок.

BNS