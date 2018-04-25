Кризис уже дышит в затылок?

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Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас признается, что превращение доходов в расходы продолжается, хотя в несколько ином виде, чем десять лет назад, а экономист Swedbank предрекает экономический кризис.

«Хотя говорить о том, что кризис уже за углом, я пока не могу, но мы видим аспекты определенного замедления, вне всякого сомнения», — утверждал в Сейме журналистам Василяускас, который был приглашен на заседание Комитета Сейма по бюджету и финансам, анализирующего обстоятельства кризиса 2008-2009 годов.

По словам руководителя Банка Литвы, Литва сейчас выглядит лучше, чем до кризиса в 2008 году.

«То, что происходило в Литве в докризисный период, это был какой-то сногсшибательный бег, это было превращение цикличных доходов того времени в расходы, что было совсем плохо», — утверждал он.

На вопрос, отличается ли нынешняя ситуация от прежней, Василяускас утверждал, что сейчас дела обстоят иначе, и подчеркнул, что оценка экономических предпосылок Банка Литвы и взгляд Министерства финансов, на основании которого составляется бюджет 2019 года, отличаются.

Василяускас повторил, что экономика развивается циклично, после подъема до 2008 года последовал спад.

«Сейчас мы говорим, что экономика Литвы находится на подъеме и даже превышает потенциал. В этом вопросе наша оценка несколько отличается от оценки Министерства финансов, потому что мы действуем более осторожно, а Министерство финансов — более оптимистично. Вне всякого сомнения, когда-то мы столкнемся с замедлением темпов. Вопрос заключается только в том, насколько мы будем готовы к этому», — утверждал Василяускас.

Кроме того, глава Банка Литвы отмечает, что такая небольшая и открытая экономика, как литовская, во многом зависит от внешних обстоятельств.

«Нынешние столкновения огромных слонов — США, Китая, Европейского cоюза — несомненно, повлияет и на нас. Поэтому мы должны быть очень осторожны. В случае небольшой экономики утверждать, что мы все решаем, можно, но я в это не верю», — сказал Василяускас.

Наибольшее опасение в нынешней экономической ситуации у Василяускаса вызывает уменьшение рабочей силы.

Тем временем другой банкир — старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что экономический кризис в Литве «точно будет», но неизвестно, когда именно.

Мачюлис в эфире радиостанции Žinių radijas подчеркнул, что в 2008 году Литва была не готова к внешним вызовам, однако сейчас экономическая ситуация сильно отличается от той, которая была десять лет назад.

Мачюлис рассказал, что в то время был дефицит внешней торговли, сильная зависимость от импорта, государственные финансы были несбалансированными и не было финансового резерва. Сейчас, по его словам, все изменилось.

«Корпоративный кредитный портфель значительно ниже, финансовый рычаг ниже, сбережения — как у компаний, так и у жителей — более чем удвоились. Внешняя торговля чрезмерна, мы экспортируем больше, чем импортируем, а государственные финансы три года подряд избыточные. Фактически все показатели говорят о том, что наш экономический цикл был очень зрелым, очень сбалансированным», — заявил Мачюлис в эфире.

Согласно прогнозам Банка Литвы и Министерства финансов, в этом году экономика вырастет на 3,4%, а в следующем — на 2,8%.

Информация «ЛК», BNS