Кризис в Венесуэле может быть разрешен только мирным путем самими венесуэльцами

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Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле на первом заседании 7 февраля пообещала обеспечить международные гарантии для проведения новых президентских выборов в стране и гарантировать скорейшую доставку гуманитарной помощи. Об этом заявила сопредседатель МКГ, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на итоговой пресс-конференции в столице Уругвая, сообщает ТАСС.

«МКГ намерена выполнить две задачи. Она будет находиться в тесном контакте с игроками в стране, регионе и мире, чтобы обеспечить гарантии для скорейшего проведения демократических и свободных президентских выборов, а также чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи», — сказала она.

По ее словам, для решения обеих этих задач МКГ планирует направить в Венесуэлу международную техническую миссию в течение ближайших недель. Отвечая на вопросы журналистов о гуманитарной помощи, в том числе накапливаемой США в Колумбии, она уточнила, что МКГ не допускает возможности политизации выделения гуманитарной помощи.

«Кризис (в Венесуэле) может быть разрешен только мирным, политическим, демократическим путем, самими венесуэльцами, без военного вмешательства путем свободных выборов», — продолжила Могерини. Сопредседатель МКГ отметила, что участники контактной группы по Венесуэле не собираются навязывать венесуэльцам решения выхода из кризиса.

«Цель этой контактной группы не состоит в том, чтобы навязать процессы или решения венесуэльцам. Очевидно, что решение этого кризиса должно исходить от венесуэльцев», — сказала она. По ее словам, участники встречи не собираются устанавливать прямые переговоры между сторонами конфликта в Боливарианской Республике.

«У нас могут быть разные взгляды на причины кризиса. Но у нас одна цель — внести вклад в его мирное и политическое решение», — добавила Могерини. В то же время она выразила мнение, что для урегулирования кризиса в южноамериканской республике необходимо проведение досрочных выборов.

Президент Уругвая Табаре Васкес в свою очередь заявил, что решение ситуации в Венесуэле может быть только демократическим. Международная конференция по Венесуэле прошла 7 февраля в столице Уругвая Монтевидео. Об участии в ней заявили Германия, Испания, Франция Италия, Нидерланды, Португалия, Швеция, Великобритания, Боливия, Коста-Рика, Эквадор, а также инициаторы ее созыва — Уругвай и Мексика. Представители венесуэльских оппозиции и властей во встрече участия не принимали.

Следующее заседание МКГ по Венесуэле на уровне министров пройдет в начале марта, до этого в течение ближайших недель состоится еще одна встреча на уровне высокопоставленных дипломатов или замминистров.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом.

Между тем 6 февраля в Венесуэле начался сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в стране. Подписи будут собираться до конца недели. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Население Венесуэлы составляет около 32 млн человек.

belta.by