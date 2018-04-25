Крупнейшая община иностранцев в Литве – украинская

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Украинцы опередили русских и стали крупнейшей иностранной общиной в Литве, сообщил в пятницу Департамент миграции.

По его данным, в начале года в Литве проживали почти 17 тыс. украинцев, это почти на 42% больше, чем год назад.

Община прибывших в Литву граждан России составляет почти 12,5 тыс. человек, это почти на 3% меньше, чем в 2018 году.

Почти столько же в Литве и граждан Белоруссии, их количество за год выросло на треть.

Граждане упомянутых стран составила 84% всех иностранцев, проживающих в Литве. Крупнейшие группы граждан стран-членов ЕС составили граждане Латвии, Германии и Польши.

За год количество проживающих в Литве иностранных граждан выросло почти на 17,5%. Проживающие в стране иностранцы составили лишь немногим более 2% населения Литвы.

BNS