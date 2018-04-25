Крупнейшие налогоплательщики Литвы

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Более 500 наиболее крупных налогоплательщиков Литвы в прошлом году внесли 4,966 млрд евро налогов – на 12,7% (559,744 млн евро) больше, чем в 2017 году, когда было уплачено 4,407 млрд евро налогов, свидетельствуют данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ). Большая часть налогов крупнейших налогоплательщиков приходится на акцизы и налог на добавленную стоимость (НДС).

Больше всех налогов в госбюджет в прошлом году уплатил нефтеконцерн Orlen Lietuva – 378,642 млн евро, или на 25,3% больше, чем в 2017-м. На втором месте был оптовый продавец нефтепродуктов и компания аренды недвижимости Okseta – сумма уплаченных ею налогов выросла на 12,2%, до 227,054 млн евро.

На третьем месте — производитель табачных изделий Philip Morris Baltic, в прошлом году он заплатил 191,948 млн евро, или на 2,7% больше, чем в 2017 году.

На четвертом месте — оператор терминалов сжиженного природного газа и нефтепродуктов Klaipėdos nafta (175,325 млн евро, на 34,6% больше), на пятом – компания оптовой торговли и логистики Sanitex (143,979 млн евро, на 6,1% больше).

Далее следовали компания розничной торговли нефтепродуктами Circle K Lietuva (140,316 млн евро), импортер и торговец алкоголем Mineraliniai vandenys (119,953 млн евро), компания розничной торговли Maxima LT (118,302 млн евро), компания торговли нефтепродуктами Neste Lietuva (103,675 млн евро), государственный энергохолдинг Lietuvos energija (79,63 млн евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ