Крупнейший разлив нефти произошел на платформе Husky у берегов Канады

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На платформе Husky Energy произошел самый крупный в истории канадского Ньюфаундленда шельфовый разлив нефти. Эксперты подсчитали, что объем утечки составил 250 кубометров (250 тысяч литров). Об этом сообщил портал Canadian Press.

Разлив нефти произошел 16 ноября из-за сильнейшего шторма. Работавшие на платформе люди сообщили о резком снижении давления в подводном трубопроводе. Все платформы на шельфе были закрыты с целью внеплановых проверок. Специалисты начали расследование инцидента. Экологи проводят мониторинг воздействия случившегося на флору и фауну. По данным источника, пока было замечено только четыре птицы, оперение которых было испачкано нефтью. На данный момент утечки нефти не наблюдается.

По словам представителей экологических организаций, чиновники неоднократно заявляли о том, что способны защитить океаны от рисков, связанных с разливом нефти, но на практике все обстоит сложнее. «При экстремальной погоде невозможно определить, сколько нефти было пролито, а тем более пытаться очистить океан. И это наихудший из возможных сценариев», — заявила Reuters представитель Greenpeace Canada Кейт Стюарт.

Представители Husky Energy первоначально отказались от комментариев, что вызвало недовольство министра природных ресурсов Канады Шибан Коди. «Они обязаны сообщить, что происходит, и что они делают для ликвидации последствий инцидента», — заявила Коди, слова которой приводит CBC News. По ее словам, отсутствие явной утечки может означать, что нефть смешалась с водой: для оценки ущерба будет проведена подводная съемка, по результатам которой можно будет установить наличие или отсутствие постоянной утечки.

Husky Energy опубликовала на своем сайте пресс-релиз о ситуации на платформе только 19 ноября. Из него следует, что операции по добыче нефти приостановлены из-за проблем с эксплуатационной безопасностью в результате сложных погодных условий. Компания задействовала дистанционно управляемый подводный аппарат, чтобы осмотреть проточные линии и подтвердить источник утечки.

После первоначального разлива других следов нефти на поверхности не обнаружено. Компания, морской нефтяной совет Канады и провинции Ньюфаундленд и власти береговой охраны Канады продолжают следить за нефтью и воздействием на дикую природу. «Безопасность персонала и защита окружающей среды остаются приоритетом номер 1 для компании Husky», — отмечается в пресс-релизе.

По данным исполнительного директора канадского комитета по надзору за шельфовой добычей нефти Скотта Тесье, провинция была застигнута сильнейшим ураганом, и погодные условия оставались опасными на следующий день. Высота волн достигала 8,4 метра, в то время, когда работники нефтедобывающей платформы SeaRose пытались возобновить производство. «Мы тщательно изучим этот инцидент, и исследуем все обстоятельства дела», — заявил Тесье.

В Палате собраний был поднят вопрос о том, почему SeaRose попыталась возобновить работу во время шторма. В ответ на это Тесье ответил, что решение о возобновлении работы принимает сама компания, и одобрения со стороны регулирующего совета ей не требуется. Каждая нефтедобывающая компания штата Ньюфаундленд принимает собственные решения об остановке и запуске нефтепровода в условиях шторма. В таких ситуациях компании обязаны следовать разработанным ими планам по безопасности. Придерживалась ли Husky Energy плана безопасности и охраны окружающей среды, неизвестно. «Если они действовали в соответствии с протоколом, то протокол пора менять», — заявила министр Коди.

Это уже второй инцидент с начала года, связанный с работой компании. В январе производство на платформе было приостановлено из-за инцидента с айсбергом, который слишком близко подошел к платформе. Комитет намерен установить, являются ли проблемы оператора системными, и отозвать его лицензию на эксплуатацию в случае положительного ответа. Правительство Канады также ведет собственное расследование инцидента.

Еще один инцидент, связанный с нефтеперерабатывающей промышленностью в Канаде, произошел в октябре этого года на крупнейшем НПЗ Канады в городе Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик, где прогремел взрыв. По словам местных жителей, на предприятии, принадлежащем компании Irving Oil, произошел пожар, были видны сильный дым и огонь. О пострадавших не сообщалось, известно, что нефтеперерабатывающий завод с 1 октября был закрыт на плановый техосмотр.

NEWSru.com