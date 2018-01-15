Крупные сделки стратегических предприятий будут проверяться – парламент Литвы

Специальная правительственная комиссия сможет проверять сделки государственных и частных стратегических предприятий, если их объем будет превышать 10% годовой выручки компаний.

За такие поправки к закону в пятницу проголосовал 81 парламентарий, 6 воздержались. Новый порядок вступит в силу с марта.

Крупные сделки должны будут декларировать не только государственные стратегические предприятия, но и три крупные компании частного капитала – Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva. Комиссия в течение 10 дней примет решение, проверять сделки или нет, она также сможет их запретить, если это будет необходимо.

Однако решением сейма не будут проверяться руководители и работники этих трех компаний на предмет связей с враждебными службами зарубежных стран, преступными структурами.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас признал, что это “реверанс” этим компаниям.

“Может быть, мы сделали некоторые уступки частным предприятиям. Но, по его словам, это было сделано только потому, что был выбор – или сорвать принятие закона и вызвать еще больше проблем, или… Позже поговорим и о частных компаниях”, – пообещал парламентарий.

Поправки будут распространяться на компанию Oro navigacija, международные аэропорты, АЭС, Клайпедский порт, операторов государственных сетей передачи данных, а также на группы Epso–G, Lietuvos energija, на компанию Klaipedos nafta, Литовские железные дороги, почтовую компанию Lietuvos pastas и другие предприятия.

BNS

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