Крупный пожар в Нью-Йорке: минимум 12 погибших, “будет больше”

В Нью-Йорке произошел крупный пожар: в районе Бронкс сгорело жилое пятиэтажное здание. Первоначально сообщалось о 15 пострадавших. После пяти утра по Москве стали поступать данные о погибших. Газета New York Post сообщала о девяти жертвах стремительно распространившегося огня.

Позже агентство AP привело слова мэра города Билла Де Блазио. Он сообщил, что 12 человек погибли и еще несколько получили ранения, четверо из них – серьезные. Он отметил, что точное число жертв пока не установлено, оно “будет расти”. По данным CNN, градоначальник назвал случившееся “наихудшей трагедией с пожаром в городе по крайней мере за последнюю четверть века”.

New York Daily News передает, что пожар в жилом доме по Проспект-авеню начался около семи вечера в четверг по местному времени. Возгорание произошло на третьем этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах. По данным издания, среди жертв пожара – один ребенок.

Пресс-секретарь мэра города Эрик Филлипс ранее в Twitter написал, что жертв “будет больше”.

Один из очевидцев сообщил New York Post, что около дома загорелись мусорные баки, после чего огонь перекинулся на здание.

В тушении огня принимали участие около 170 пожарных. К настоящему моменту пожар локализован.



О возможной причине возгорания на момент написания заметки не сообщается. Однако New York Daily News указывает, что пожарные работали на морозе. В Нью-Йорке утром в пятницу – минус 9 градусов Цельсия.

Пожарный департамент города ранее сообщал, что в огне пострадали 15 человек, при этом 12 из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.



NEWSru.com

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