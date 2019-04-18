КС Литвы: данные разведки могут использоваться в служебных расследованиях

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Конституционный суд (КС) Литвы в четверг объявил, что данные криминальной разведки могут использоваться при проведении служебных расследований.

Как отмечает суд, положения закона об использовании разведывательной информации в расследованиях служебных нарушений не противоречат положениям Конституции, связанным с защитой частной жизни или правом поступления на одинаковых условиях на государственную службу.

Это дело оказалось в КС после обращения административных судов, рассматривающих обстоятельства увольнения бывшего начальника Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Дайнораса Брадаускаса и одного бывшего полицейского из Клайпеды.

«Согласно Конституции, секретно собранная на законном основании о государственном служащем или должностном лице информация, из которой видно, что государственный служащий или должное лицо могло совершить служебное нарушение коррупционного характера, может использоваться при проведении расследовании соответствующего служебного нарушения», — сказал глава КС Дайнюс Жалимас.

«По Конституции недопустима такая ситуация, при которой на государственной службе работает такое лицо, о котором у государства имеется секретно собранная на законном основании информация, свидетельствующая, что это лицо не соответствует вытекающим из Конституции предъявляемым к нему требованиям лояльности государственного служащего к государству и прозрачности деятельности», — добавил он.

Д. Брадаускас лишился должности главы ГНИ в 2017 году из-за своих бесед с тогдашним вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом.

В отношении Р. Курлянскиса применялись средства криминальной разведки, то есть во время его общения с Д. Брадаускасом фиксировались и высказывания последнего.

Минфин дал оценку этим беседам и установил, что Д. Брадаускас своими действиями умалил авторитет ГНИ, дискредитировал звание госслужащего, создал исключительные условия для конкретного налогоплательщика.

BNS