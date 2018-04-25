КС Литвы отложил рассмотрение дела о правах геев, заключивших браки за рубежом

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Конституционный суд (КС) Литвы в четверг отложил рассмотрение дела о правах геев, заключивших браки за рубежом.

Оно перенесено на 5 декабря, потому что в КС не явился временный зампредседателя обратившегося в КС Главного административного суда Литвы (ГАСЛ) Ричардас Пиличаускас.

ГАСЛ рассматривает дело, в котором иностранец, заключивший брак с гражданином Литвы в Дании три года назад, обжалует решение Департамента миграции (ДМ) не выдавать ему вид на жительство в стране.

Департамент миграции в четверг сообщил, что после принятого в июне Судом справедливости Евросоюза (ЕС) решения склонен изменить практику и разрешить проживание в стране иностранцам, заключившим однополые браки с гражданами Литвы.

До этой поры подобные разрешения не выдавались со ссылкой на то, что в законодательстве Литвы браки между геями не признаются.

BNS