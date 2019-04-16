КС Литвы: принятая в срочном порядке реорганизация лесничеств противоречит Конституции

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Принятые сеймом Литвы в июле 2017 года поправки к Закону о лесах, которые узаконили реорганизацию лесничеств, противоречат Конституции. Конституционный суд (КС) во вторник объявил, что порядок особой срочности, в котором они приняты, может применяться лишь в исключительных, конституционно обоснованных случаях, в случае возникновения угрозы государству или безопасности общества.

«Порядок особой срочности при рассмотрении проектов законов и других (нормативных) актов сейма может применяться только в исключительных, конституционно обоснованных случаях, когда необходимо незамедлительно обеспечить жизненно важные общественные и государственные интересы, как, например, при введении военного или особого положения, при объявлении или после объявления мобилизации, принятии решения применить вооруженные силы в случае вооруженного нападения, при необходимости особенно спешно выполнить международные обязательства, в случае стихийного бедствия или в других экстремальных ситуациях», — говорится в сообщении КС.

КС также отметил, что постановление правительства о реформе лесничество было принято на основании не только положений Закона о лесах, но и положений Закона о государственных и муниципальных предприятий, а также Гражданского кодекса, а решение суда о противоречии Закона о лесах Конституции не дает основания оспаривать законность правительственного постановления или его действие.

«Если бы законодатель не принял меры к устранению лакун и неопределенности установленного в Законе о лесном хозяйстве, то после обнародования этого постановления КС модель управления лесным хозяйством, в частности, то, сколько лесничеств могло бы действовать, не было бы юридически, законодательно урегулировано. Однако самопроизвольно не было бы восстановлено установленное ранее в Закон о лесах правовое регулирование, в соответствии с которым в Литве действовало 42 лесничества», — указал КС.

Признанные противоречащими Конституции правовые акты со дня официально обнародованного постановления КС не могут применяться, поэтому КС, дабы избежать перебоев в управлении лесными хозяйствами и дать время на устранение правовой неопределенности, отложил до 2 декабря официальное обнародование и вступление постановления в силу.

Министр экологии, «аграрий» Кястутис Мажейка говорит, что указанную КС ошибку нужно исправить. Он не сомневается, что у правящих будет достаточно голосов, чтобы заново принять реформу лесничеств, и сказал, что не представляет, какие аргументы убедили бы правящих передумать.

«Нет аргумента, который говорил бы, что, может быть, давайте засомневаемся и вернемся назад, может, мы пошли не тем путем», — объяснил BNS К. Мажейка.

Между тем лидер Литовского движения зеленых Римантас Бразюлис говорит, что решение КС правильное, но средств для его проведения в жизнь нет.

«Возобладал полный правовой нигилизм, и реально здесь никто ничего пересматривать не будет. Я думаю, что они прикинутся, будто ничего не произошло, будто они ничего не видят. А КС реально ничего требовать не будет (…) Нет никаких механизмов, чтобы провести в жизнь такие решения и чтобы они возымели какое-то воздействие», — сказал BNS Р. Бразюлис.

По его словам, поспешность принятия реформы в сейме была продиктована не желанием усовершенствовать систему, а интересами «очень влиятельных групп бизнеса», а губительные последствия реформы уже заметны.

«Практически никто больше не верит в будущее системы, все ищут работу где-то, уничтожены 42 нормально действовавших предприятия, лесничества. Людей разогнали, в системе полная депрессия», — добавил лидер Литовского движения зеленых.

В КС в январе 2018 года обратились тридцать парламентариев из оппозиционных фракций. Они указали, что проект Закона о лесах не получил должной правовой оценки, не была получено заключение о его антикоррупционном воздействии, кроме того, правовое регулирование лесничеств невнятное, например, нет четких критериев, по которым должно устанавливаться их число.

Государственное лесное хозяйство в Литве было зарегистрировано в январе прошлого года — оно объединило все 42 прежних лесничества страны.

BNS