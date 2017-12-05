КС приступил к рассмотрению дела об импичменте М. Бастиса

Во вторник Конституционный суд (КС) Литвы на открытом заседании приступил к рассмотрению дела об импичменте члену сейма Миндаугасу Бастису.

Прибывший на заседание М. Бастис сказал журналистам, что его позиция о том, что он не нарушал присягу остается неизменной, а обвинения в действиях в пользу России необоснованны.

“У меня есть собственная установка, я не раз заявлял, как в сейме, так и спецкомиссии, этой установки и придерживаюсь”, – сказал М. Бастис.

Он отметил, что только после вывода КС ответит на вопрос, откажется ли он от депутатского мандата, если будет признано, что он грубо нарушил Конституцию.

“Конкретно отвечу после решения КС, сейчас бы не хотел”, – сказал депутат.

Полгода назад М. Бастис сказал BNS , что откажется от мандата в том случае, если после начала процесса импичмента КС признает его виновным в нарушении присяги и Конституции.

КС должен ответить, противоречат ли Конституции действия М. Бастиса, указанные в выводах парламентской комиссии по импичменту.

Комиссия по импичменту в своем заключении отмечает, что М. Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим сотрудников КГБ Петром Воейко, “нечестно предоставлял” Департаменту госбезопасности (ДГБ) и парламентскому Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) “различающиеся показания и объяснения относительно того, знал ли он о работе П. Воейко в КГБ”, посредничал при организации непубличных встреч представителей “Росатома” в руководителями органов государственной власти Литвы.

Импичмент М. Бастису инициирован из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики “Росатом” Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим “авторитетом” каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым.

М. Бастис отрицает обвинения и называет импичмент политической расправой, а проведенное Комиссией по импичменту расследование – тенденциозным. Член сейма подчеркивает, что присягу не нарушал.

Если КС признает, что депутат нарушил присягу и грубо нарушил Конституцию, то сейм будет решать вопрос о лишении его мандата. Депутат лишается мандата, если за такое решение голосуют не менее трех пятых членов сейма, то есть 85 парламентариев.

М. Бастис избран в парламент в одномандатном округе. Если он откажется от мандата или лишится путем импичмента, то в этом округе будут проведены новые выборы.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, КГБ, Литва