Ксения Раппопорт  в спектакле «Неизвестный друг»

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Бунин в интерпретации Ксении Раппопорт. Чайковский, Рахманинов, Дебюсси – в интерпретации Полины Осетинской. Текст и рояль. Возвращение в прекрасную эпоху.

«Неизвестный друг» – одно из самых маленьких произведений Бунина. Маленький рассказ о больших чувствах. Извечная боль человечества – одиночество, облеченное в изящный, возвышенный слог, каким уже не изъясняются в наши дни.

Ирландия. Океан. Край Европы. Край эпохи: накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку от замужней женщины, матери четверых детей, живущей на чужбине, придуманному возлюбленному, автору ее любимых книг, «неизвестному другу» – таково содержание малоизвестного шедевра Бунина, написанного нобелевским лауреатом в середине 20-х годов в приморских Альпах.

На сцене эта история благодаря мастерству режиссера Валерия Галендеева превратится в музыкальную постановку — бунинские тексты прозвучат под аккомпанемент выдающейся пианистки мирового уровня Полины Осетинской. Музыкальная программа состоит из пьес Чайковского, Рахманинова, Равеля, Дебюсси, Форе и современных российских композиторов Антона Батагова и Петра Карманова.

Полина Осетинская и Ксения Раппопорт стали двумя половинами единого образа — музыкальной и драматической половинами спектакля, пролетающего на одном дыхании как мгновение из жизни женщины.