Кто будет стараться ради нашей «второй» Литвы?

🔊 Воспроизвести

Две Литвы – в такой дискуссии мне довелось участвовать на форуме мэров самоуправлений, который проводился в Вильнюсе. Регионы сталкиваются с необычными испытаниями. Для определения ситуации очень подходит выражение «необходимо очень быстро бежать только ради того, чтобы остаться на месте».

К сожалению, глядя на полный зал политической элиты самоуправлений, я не нашла для себя ответа на вопрос: хватит ли «достаточно быстро бегущих», чтобы пробежать дополнительную милю, выйти из зоны комфорта ради долговременных целей, плоды которых достались бы уже другим?

Цифры говорят о том, что сегодня экономика Литвы в региональном разрезе растет только у двух «двигателей» – Вильнюса и Каунаса. Статистические показатели только этих двух регионов за последние несколько лет растут быстрее среднего показателя по нашей стране, а значит, эти два региона тянут весь оставшийся неконкурентный экономический балласт. Даже Клайпедский регион, имеющий серьезные конкурентные преимущества в виде государственного морского порта и взморья, не использует в полной мере свой потенциал. Правда, глядя на соседей, можно порадоваться тому, что Литва все еще остается государством не одного города. Столичный регион нашей страны создает 40% ВВП, в то время как Рига и Таллин соответственно 69% и 64%.

Все-таки при наблюдении за миграцией населения становится очевидным, что у нас пока есть только один центр притяжения – а именно Вильнюс. Только столичному региону удается сбалансировать миграционное сальдо, а все остальные, даже Каунас и Клайпеда, другие районы в течение уже ряда лет фиксируют довольно значительное уменьшение числа жителей.

В чем причина этого? Тенденции урбанизации и сплочения жителей в городах характерны не только для Литвы, эта тенденция заметна во всем мире. По подсчетам Всемирного банка, в настоящее время в урбанизированных местностях проживает 55% населения планеты, а за предстоящие 30 лет этот показатель увеличится до 68%. Для регионов Литвы характерны еще и свои экономические, социальные, просветительские, предпринимательские и другие проблемы. Поэтому проблема нескольких, не обязательно «двух государств Литвы», у нас уже есть.

Возникает естественный вопрос: надо ли идти против ветра? Бороться с такой глобальной и непреодолимой на первый взгляд тенденцией? Мне думается, что если мэр не видит смысла бороться и пытаться выделить свое самоуправление из серой массы и превратить его пусть в маленькую, но чем-то выделяющуюся точку притяжения на карте страны, то такому мэру не место в кресле.

Отрадно, что в Литве есть примеры, когда у руководителей самоуправлений есть долгосрочное видение, они координируют его осуществление и каждое выражение маркетинга встречают как Рождество. Да только таких примеров немного. Все еще существуют такие руководители, которые сразу после выборов забывают о сути понятия «государственный служащий» и начинают относиться к человеку, и особенно к предпринимательству, свысока и соответственно вести себя. Есть и те, кто погружается в личную зону комфорта, из которой не видно, как экономически гаснет управляемый ими регион. Есть и такие, которых представители агентства «Инвестируй в Литве» стараются не показывать потенциальным инвесторам по ряду причин: недостатка компетенции, неправильного взгляда, унаследованного из прошлой эпохи, языкового барьера и тому подобного.

Такое поведение пагубно. Ведь регион живет только тогда, когда в нем происходит действие, когда работают предприниматели, когда создаются рабочие места, когда сплачиваются рабочая сила и жители. Цель местной власти – поддержать жизненный пульс. Каждая поступающая инвестиция, будь то местная или зарубежная, увеличивает этот пульс, словно доза адреналина. Каждый содержащий себя человек или создающий для себя работу — это уже большой плюс.

Общение с представителями самоуправлений показало, что им очень не хватает общего видения. Чтобы регионы стали центром притяжения для людей, желающих действовать, необходимо иное отношение местной власти к предпринимательству и предпринимателям. Необходимо иное отношение к самому человеку. Надо наконец забыть о менталитете содержателя, а развивать даже самую мелкую частную инициативу, направленную на труд, учебу, созидание. Ведь только инициативные, деятельные, самостоятельные граждане – это лучший средний класс, словно дрожжи для экономики. Чем их больше, тем больше увеличивается общая польза. Но чтобы их удалось привлечь, сплотить и сохранить, необходима мотивирующая, стабильная и лаконичная в отношении налогов среда, необходим аппарат, не разрушающий инициативу предпринимательства, необходимы эффективные, быстрые и качественные общественные услуги. Изменения должны происходить быстро, потому что быстрота, профессионализм и гибкость – это не дополнительная привилегия, а необходимое на сегодняшний день условие, чтобы не отставать и сохраниться.

Индре ГЕНИТЕ-ПИКЧЕНЕ, главный аналитик банка Luminor