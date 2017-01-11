Кто спасет символ столицы?

Ситуацией, сложившейся на горе Гядиминаса, озаботилось руководство страны. Спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр культуры Лиана Руоките-Йонссон на минувшей неделе осмотрели разрушаемую оползнями гору и обсудили возможные планы по ее спасению. Как сообщает Министерство культуры, присмотр за горой Гядиминаса передадут в ведение Министерства окружающей среды.

В гору будут вмонтированы датчики, фиксирующие геологические изменения. В настоящее время гора Гядиминаса из-за оползня закрыта до 1 февраля. Проводятся работы по укреплению склонов. По словам министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса, решение проблем, связанных с горой Гядиминаса, усложняется тем, что часть работ по выполнению упорядоченных работ делалась без проекта или этих документов не найдено.

Состояние горы Гядиминаса особенно ухудшилось после больших оползней, случившихся в феврале и октябре этого года. Национальный музей планирует приступить к работам по приведению склонов в порядок весной, когда настанет более благоприятная для этого погода. Согласно данным Минкульта, на все предусмотренные в этом году работы на горе Гядиминаса выделено 300 тыс. евро, в следующем году планируется выделить еще более 800 тыс.

Как утверждают представители Национального музея, вымоины, вывороченные деревья, сползание верхнего слоя земли в последние десятилетия участились. На это оказывают влияние и вибрация от интенсивного транспортного движения по улицам Т. Врублевске и Арсенало, установка подъемника, масштабное строительство у подножья горы, когда даже была срыта часть склона. Все эти факторы, в т.ч. и вырытые, но небрежно засыпанные туннели времен Второй мировой войны вызвали изменение гидрологической ситуации.

Директор Национального музея Литвы Бируте Кульните утверждает, что подъемник для посетителей должен быть демонтирован. Решение по нему должен принять министр окружающей среды Кястутис Навицкас. Подъемник на канатной тяге на склоне горы был установлен в 2003 г. для подъема посетителей на гору Гядиминаса. Инициировавший его установку тогдашний премьер Альгирдас Бразаускас такое решение правительства мотивировал данными опросов, свидетельствовавшими, что на гору Гядиминаса взбирался только один из десяти горожан. Купленный в австрийской фирме ABS Transportbahnen за 600 тыс. евро пассажирский подъемник на 16 пассажиров весит 1200 кг.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, гора Гядиминаса, Лиана Руоките-Йонссон, символ столицы