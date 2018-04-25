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Есть такая пословица: кто украл яйцо, украдет и курицу. Она характеризует ситуацию, когда начинают с мелкого воровства, а кончают крупным хищением имущества. Есть и другая пословица, более известная – аппетит приходит во время еды, которая означает то же самое.

Нынешняя власть пришла с обещанием спасти безнадежно спившихся людей Литвы. Но вас готовятся спасать и от сбережений, автомобилей, удобных покупок и других элементов современной жизни.

Только что отшумевшая пенсионная реформа напомнила, что власть не думает, что сбереженные вами деньги – они ваши. Если всю жизнь вы копили деньги в пенсионном фонде второй ступени и, например, скопили 15 000 евро, то взять эти деньги не сможете. Свои накопления вы должны будете отнести в «Содру», и она будет выдавать вам каждый месяц понемножку. Почему нельзя взять свои накопленные деньги? Да потому, что власть считает, что вы – неразумны. Почему нельзя держать деньги не в «Содре», а скажем, в банке? Читайте предыдущее предложение.

Это напоминает голливудские фильмы, в которых умирают богатые родители, имущество наследует несовершеннолетний, но пока ему не исполнится 18 лет, он наследство не получает. Вместо этого несовершеннолетний получает еженедельно только карманные деньги, живет в доме семьи, а наследством на самом деле распоряжается злой и коварный адвокат, хапающий космические комиссионные. Фильм еще можно понять – несовершеннолетний еще не имеет полных гражданских прав, в конце концов, деньги заработали родители, поэтому они и устанавливают правило и т. д.

Но почему взрослого человека, который сам заработал и скопил деньги, власть трактует как недееспособного несовершеннолетнего? И кому достанутся сбережения, если человек уйдет в мир иной, пробыв на пенсии, скажем, только один год? «Содре» или детям?

Жаркое лето еще больше подогрел подготовленный Министерством охраны окружающей среды План уменьшения загрязнения воздуха. В нем – предложения обложить налогом людей, ездящих на старых автомобилях, планы запретить таким автомобилям въезжать в центр города и препятствия при их регистрации в Литве (стандарта Euro 4 и более старых). Это значит, что больше нельзя будет привезти подержанный автомобиль, прослуживший 10 лет, или за его регистрацию надо будет платить дополнительно.

Как бывает, если в бедной стране обложить налогом более старые и дешевые автомобили? Украина – отличный пример. Украинец, привозящий в страну из Германии, например, VW Passat выпуска 2011 года, должен бы уплатить только импортный налог около 4750 евро. Если VW Passat еще старее – тогда еще больше: 7000 или даже 10 000 евро. Разве украинцы пересели на экологические велосипеды или электромобили? Да нет. Просто по улицам ездят или дорогие новые автомобили, или старые развалюхи, которых в Литве нигде уже не увидишь. Или автомобили с литовскими номерами, потому что в таком случае не надо платить импортный налог.

А вот и другая мысль — запретить делать покупки по воскресеньям. Почему? Потому, что власть считает, что нечего в воскресенье шататься по магазинам. А магазинам одежды тоже будет запрещено работать по воскресеньям? А кафе и ресторанам? Нет? Выходит, по магазинам ходить нельзя, а в кафе – да? Продавать винегрет в кафе можно, а в магазине – уже нельзя? Имея в виду низкие доходы людей и то, как редко большинство людей посещает кафе, запрет ходить в магазины по воскресеньям будет означать еще большее сидение у телевизора. А может случиться еще и так, что с запретом работать магазинам по воскресеньям в эти дни закроются целые торгово-развлекательные центры, вместе с кафе и кинотеатрами.

А самый большой абсурд – якобы с запретом воскресных покупок справятся и с ростом цен! Если следовать такой логике и запретить делать покупки не только по воскресеньям, но и в остальные дни недели, цены упадут еще больше. Ура! Запретим делать покупки во все дни, за исключением, скажем, субботы и – будем ждать низких цен!

Не прошло и нескольких дней, и «запрет ходить в магазин по воскресеньям» мутировал в «запрет ходить по воскресеньям в определенные магазины». Понимай, что власть составит список магазинов или мест торговли, в которые по воскресеньям можно ходить, и список – куда нельзя. Критерии составления такого списка? Торговать разрешат только тем, кто хорошо отзывается о власти?

Еще через несколько дней выяснился и подлинный мотив – разрешить заработать. Понимай, что есть магазины, в которые люди не ходят, поэтому власть вынудит вас пойти туда хотя бы по воскресеньям. А если покупателю неудобно добираться в такой магазин или там ему покупать дороже? Что дальше? По воскресеньям запретят работать популярным парикмахерским? А может, популярным кафе? Чтобы могли заработать другие?

О мелких запретах я уже не говорю. Вот один член Сейма предлагает запретить большие бутылки пива, другой – маленькую упаковку спиртного. Один предлагает запретить упаковку, которая похожа на бутылки, другой – бутылки, которые не похожи на бутылки. Наверное, нет ни одной сферы жизни, в которой власть предлагает не запрещать, а разрешать людям действовать.

Есть еще одна пословица – если у тебя в руках только молоток, то все тебе представляется как гвоздь. Иными словами, если единственная вещь, которую ты знаешь, это «запретить» или «не разрешить», то будучи у власти, только и будешь смотреть, что бы тут запретить. С другой стороны, если у тебя в руках только молоток, то и людей ты видишь как «гвозди», которые надо «забить». Видимо, не один политик на самом деле считает, что люди неразумны и неспособны сами решать за себя. Получается, что людей не только можно, но и нужно забить. Не один стоящий у власти именно так и видит мир.

Эти две пословицы: если у тебя в руках молоток, все выглядит как гвозди, и кто украл яйцо, тот украдет и курицу – это весьма печальный диагноз. Власть привлекает таких типов, которые жаждут регулировать жизнь других людей. А с властью – как с наркотиками: раз попробовал — не можешь остановиться. Вчера совершеннолетним запретили пиво. Сегодня – свои деньги оставлять своим детям. Что ждет завтра?

И это – не проблема только одной партии или нескольких ее представителей. В каждой партии или государственном учреждении есть скрытые хронические диктаторы, которые считают, что они имеют право указывать другим, как жить, что есть, когда идти в магазин, а когда смотреть телевизор. Если сейчас и нужен какой-то запрет, то это – запретить власти вмешиваться в жизнь людей.

Жильвинас ШИЛЕНАС, президент Литовского института свободного рынка