Кто заплатит за неубранный мусор?

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Служба по защите прав потребителей обратилась к мэру Вильнюса с просьбой проинформировать, как будут компенсировать жителям неудобства, причиненные в связи с некачественными услугами по упорядочению коммунальных отходов.

Служба проинформировала, что за последние месяцы достаточно большое число жителей жаловалось на некачественную систему упорядочения отходов: коммунальные отходы не вывозились согласно намеченному графику обслуживания, при этом величина платы не была уменьшена.

По сообщению Службы защиты прав потребителей, платежные поручения выставлялись муниципальным предприятием «Администратор Вильнюсской системы управления отходами» и за период, когда эти услуги не предоставлялись. Потребители просят указать в графиках периодичность вывоза отходов, а за тот период, когда услуга по упорядочению коммунальных отходов не предоставлялась, не взымать плату.

Служба защиты прав потребителей просит мэра проинформировать, как будут компенсированы жителям неудобства, возникшие в связи с изменением порядка вывоза мусора, и как планируется обеспечить права потребителей при организации услуги по упорядочению отходов.

Проблемы возникли после того, как был изменен порядок вывоза мусора. С 1 мая город поделили на 5 частей: северную, восточную и западную обслуживает компания Ecoservice, центр – VSA Vilnius, а южную — Ekonovus. Цель системы — сделать так, чтобы за вывоз мусора платили все. За несвоевременное упорядочение бытовых отходов мэрию критиковало Министерство здравоохранения, а Центр общественного здоровья предупреждал, что из-за невывезенного мусора придется объявлять экстремальную ситуацию. Вопрос вывоза мусора в столице обсуждался в парламентских Комитетах по охране окружающей среды и вопросам здравоохранения.

Инф. «ЛК»